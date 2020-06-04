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Haber Giriş: 04.06.2020 - 07:04,Son Güncelleme:

PlayStation 4 oyun fiyatlarında indirim

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PlayStation 4 oyun fiyatlarında indirim
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Days of Play kampanyası boyunca bu yıl da bazı PlayStation 4 oyunları indirim ve hediye seçeneğiyle 3-17 Haziran tarihleri arasında oyuncularla buluşuyor.

Sony Interactive Entertainment’ın (SIE) geleneksel hale gelen Days of Play kampanyası, bu yıl da Haziran ayının ilk günlerinde oyuncularla buluşuyor. 3-17 Haziran 2020 tarihleri arasında Days of Play kampanyası boyunca birçok oyun, indirimli fiyatıyla mağazalarda satışa sunulacak. 

15 günlük Days of Play kampanyası süresince en popüler PlayStation 4 oyunları indirimli fiyatları ve özel kampanyalarıyla öne çıkıyor. Ünlü oyun yönetmeni Hideo Kojima’nın PlayStation 4’e özel olarak çıkan ve eleştirmenlerden yüksek puanlar alan son oyunu Death Stranding 149 TL’den, bu yıl piyasaya çıkan Nioh 2 249 TL’den, ve yine geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan Predator: Hunting Grounds oyunu 149 TL’den satışa sunulacak. 

Days of Play kapsamında 3-17 Haziran tarihleri arasında 189 TL fiyatıyla MediEvil ya da Concrete Genie oyunlarından birini alana, bir diğeri hediye edilecek. 

Days of Play kampanyası kapsamında sunulan oyun fırsatları: 

Oyun Adı

Kampanya Fiyatı

Death Stranding

149 TL

Days Gone

149 TL

Marvel’s Spider-Man GOTY

189 TL

Nioh 2

249 TL

Predator: Hunting Grounds

149 TL

PlayerUnknown’s Battlegrounds

99 TL

Tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır ve kutulu oyunlar için geçerlidir. 

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