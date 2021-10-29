PES 22 mobile ne zaman çıkacak?

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PES 2022 olarak beklenen ancak eFootball 22 olarak satışa çıkacak olan PES 22 için geri sayım başladı. Konami tarafından her yıl satışa sunulan PES serisinin 2022 sürümü, ücretsiz olarak piyasada yer bulacak. Peki, PES 2022 ne zaman çıkacak? İşte, eFootball PES 22 çıkış tarihi hakkında detaylı bilgiler

PES 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PES 2022, bu yıl 30 Eylül 2021 tarihinde erişime açıldı. Oyun daha çok oyun içi satın almalar üzerine kurulu olacak.

eFootball ile futbol dünyasının en iyi takımlarını kullanarak oynama şansına sahip olacak ve istediğiniz oyuncuları transfer edip geliştirerek rüya takımınızı oluşturabileceksiniz. Hazır olduğunuzda en büyük turnuvalarda ve en heyecan verici etkinliklerde dünyanın dört bir yanından rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz.

eFootball PES 2022 mobile için, 11 Kasım Perşembe günü iOS ve Android cihazlara çıkış yapması bekleniyor.