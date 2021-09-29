PES 2022 ne zaman çıkacak? eFootball PES 22 çıkış tarihi netleşti

Haberin Devamı

PES 2022 adı ile beklenen ancak bu yıl eFootball 2022 adı ile piyasaya çıkması beklenen oyun, pek çok oyunseverin gündeminde yer alıyor. Konami tarafından piyasalara sürülen oyun, transfer dönemlerinin de sona ermesinin ardından erişime açılacak. Peki, PES 2022 ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

PES 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PES 2022, bu yıl 30 Eylül 2021 tarihinde erişime açılacak. Oyun daha çok oyun içi satın almalar üzerine kurulu olacak.

eFootball ile futbol dünyasının en iyi takımlarını kullanarak oynama şansına sahip olacak ve istediğiniz oyuncuları transfer edip geliştirerek rüya takımınızı oluşturabileceksiniz. Hazır olduğunuzda en büyük turnuvalarda ve en heyecan verici etkinliklerde dünyanın dört bir yanından rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz.