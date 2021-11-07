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PES 2022 mobile ne zaman çıkacak? eFootball 22 için üzücü açıklama

#Pes 2022 Ne Zaman Çıkacak#Pes 22 Ne Zaman Çıkar#Pes Çıkış Tarihi
PES 2022 mobile ne zaman çıkacak eFootball 22 için üzücü açıklama

PES 2022 olarak beklenen ancak eFootball 22 olarak satışa çıkacak olan PES 22 için geri sayım başladı. Konami tarafından her yıl satışa sunulan PES serisinin 2022 sürümü, ücretsiz olarak piyasada yer bulacak. Peki, PES 2022 ne zaman çıkacak? İşte, eFootball PES 22 çıkış tarihi hakkında detaylı bilgiler

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PES 2022 adı ile beklenen ancak bu yıl eFootball 2022 adı ile piyasaya çıkması beklenen oyun, pek çok oyunseverin gündeminde yer alıyor. Konami tarafından piyasalara sürülen oyun, transfer dönemlerinin de sona ermesinin ardından erişime açılması bekleniyordu. Peki, PES 2022 ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

PES 2022 MOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Konami'den yapılan açıklama şu şekilde oldu;

"11 Kasım 2021'de yayınlanması planlanan eFootball™ 2022 v1.0.0 güncellemesinin 2022 Baharına ertelendiğini bildirmek isteriz. Ayrıca, eFootball™ 2022'nin iptalini ve otomatik geri ödemelerini de duyurmak isteriz. "

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