PES 2021 mobile, oyun tutkunları tarafından merakla beklenmeye devam ediliyor. E3 2019'da "En İyi Spor Oyunu" ödülünü alan PES mobile, 2021 sezonu ile yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturacak. Peki, PES 2021 Mobile ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

PES 2021 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

PES 2021 15 Eylül 2020 tarihinde resmen piyasaya sürülecek. 2020'de 2021'e geçecek olan oyuncular için bilgilendirme yapan PES 2021 Mobile, oyuncuların bazı kayıp ve kazanımlarla karşılaşabileceğini ifade eti.

PES 2021'DE TEMEL TAKIMA NE OLACAK?

PES 2020'de belirlemiş olduğunuz Temel Takım*, oyunu güncelledikten sonra oyuna ilk kez giriş yaptığınızda PES 2021'de mevcutsa takımınızı olduğu gibi kullanabileceksiniz. Fakat güncelleme nedeniyle bazı takımların adlarında, formalarında ve formalarında bazı değişiklikler olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.



PES 2020'de belirlemiş olduğunuz Temel Takım, oyunu güncelledikten sonra oyuna ilk kez giriş yaptığınızda PES 2021'de mevcut değilse yeni bir takım seçmeniz gerekecek. Seçebileceğiniz takımlar, ilk giriş yaptığınızda PES 2021'de mevcut olan oyuncularla sınırlı olacak.



[Ekstra] → [Kullanıcı Bilgileri] → [Kullanıcı Profili] adımlarını takip edip Temel Takımı ve Takım Adını seçerek Temel Takımınızı ve takım adınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.



*"Temel Takımın" PES 2020 mobilde şu an "Model Takımınızı" ifade ettiğini lütfen unutmayın. PES 2021 güncellemesi kapsamında bu terimi de oyunun konsol sürümüyle uyumlu olacak şekilde güncellenecek.