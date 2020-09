Nvidia yeni ekran kart ailesi RX30 serisini tanıttı

NVIDIA bugün, GeForce RTX 30 serisi yeni ekran kartlarını duyurdu. GeForce RTX 3090, 3080 ve 3070 ekran kartları, Turing mimarisine sahip modeller karşısında 2 kat daha yüksek performansa sahipken 1,9 kat daha verimli. NVIDIA RTX’in ikinci jenerasyonunun avantajına sahip olan yeni ekran kartı serisi, gerçek zamanlı ışın izleme ve yapay zeka destekli oyun grafikleri sunuyor.

RTX 30 Serisi, NVIDIA’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang’ın sunduğu çevrim içi basın etkinliğinde duyuruldu. Etkinlikte aynı zamanda, dönemin en popüler ve fenomen yapımlarından Fortnite’ın da RTX desteği kazandığı duyurusuna yer verildi. Popüler oyun Fortnite, RTX gerçek zamanlı ışın izleme desteği alırken oyuncuyu çevreleyen bir oyun deneyimini mümkün kılan yansıma, gölge ve aydınlatma ögelerini mümkün kılan dört yeni ışın izleme özelliğiyle geliyor.

2’nci Nesil RTX

Yeni duraksız işlem özellikli çoklu işlemciler: Ekran kartları için yapıtaşı olan işlemciler, önceki jenerasyona kıyasla 2 kat FP32 performansı ve 30 Shader-TFLOPS eşdeğeri işlemci gücü sunuyor.



İkinci nesil RT çekirdekleri: Yeni RT çekirdekleri önceki jenerasyona kıyasla 2 kat performans sağlarken 58 RT-TFLOPS eşdeğeri işlem gücü ile eş zamanlı ışın izleme, gölgelendirme ve işlemeyi mümkün kılıyor.



Üçüncü nesil Tensör çekirdekleri: Yeni tensör çekirdekleri önceki jenerasyona kıyasla 2 kat performans sağlarken, NVIDIA DLSS ve 238 Tensör-TFLOPS eş değerindeki işlemci gücü gibi yapay zekadan destek alan teknolojileri işlerken daha hızlı ve daha verimli olabiliyor.



NVIDIA RTX IO: Seri GPU tabanlı yükleme ve sıkıştırılmış oyun görsellerinin ayıklanmasını mümkün kılan bu özellik, geleneksel depolama API’ları ve sabit disklerle kıyaslandığında 100 kata kadar artan input/output performansı sunuyor. Microsoft’un yeni DirectStorage for Windows API’si ile birlikte, RTX IO düzinelerce CPU çekirdeğinin yükünü RTX ekran kartına aktararak kare hızlarını iyileştiriyor.



Hızlı grafik belleği: NVIDIA, Micron ile beraber çalışarak, RTX30 Serisi için, daha hızlı ayrık ekran kartı belleğini meydana getirdi: GDDR6X. Grafik kartı uygulamaları için 1 TB / sn’ye yakın sistem bellek bant genişliğinde veri hızları sağlıyor.



Yeni nesil işleme teknolojisi: Samsung tarafından geliştirilen yeni 8 nanometre NVIDIA özel işlemci daha yüksek transistör yoğunluğu ve daha fazla verimlilik sağlıyor.

RTX, Fortnite, Call of Duty: Black Ops Cold War’a Geliyor

RTX desteği kazanan son oyun popüler yapım Fortnite oldu ve Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Dying Light 2 ve Watch Dogs: Legion gibi daha pek çok AAA oyunun içinde yer aldığı oyunlar listesine eklendi.

Halihazırda ışın izleme yeteneklerine sahip yapımlar arasında Control, Windows 10 için RTX Özellikli Minecraft Betası ve Wolfenstein: Youngblood yer alıyor. Ek olarak, ışın izleme, endüstri standardı haline gelmiş Microsoft DirectX Raytracing ve Vulkan gibi API’lerde ve Unreal Engine, Unity, Frostbite, id Tech, Northlight, Luminous Engine, 4A Engine ve daha fazlası da dahil olmak üzere, oyun geliştiricileri tarafından kullanılan oyun motorlarında da kullanılıyor.

Yapay Zeka Teknolojisi: DLSS

NVIDIA DLSS, RTX tensör çekirdekleri tarafından desteklenen derin öğrenme nöral ağını kullanıyor. DLSS açık konumdayken, Control, Windows 10 için RTX Özellikli Minecraft ve Death Stranding gibi yapımlarda performans artışları gözlenirken orijinal çözünürlüğüyle kıyaslanabilir görüntüler üretiliyor. DLSS, Boundary, Bright Memory Infinite, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Fortnite, Ready or Not, Scavengers ve Watch Dogs: Legion gibi oyunlar tarafından da desteklenecek. Daha güçlü PC konfigürasyonlarına sahip olanlara ise DLSS’i 8K’ya kadar çözünürlüklerde destekleyecek olan yeni Ultra Performans modu sunulacak.

GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3090 Founders Edition

●GeForce RTX 3080 — RTX 3080, RTX 2080’den 2 kata kadar daha hızlı bir ekran kartı. 19Gbps’de çalışan 10 GB yüksek hızlı yeni GDDR6X belleğe sahip olan RTX 3080, 4K çözünürlüklü oyunlar için saniyede 60 karelik değeri mümkün kılıyor.

●GeForce RTX 3070 — RTX 3070, RTX 2080 Ti’ın yarı fiyatından da düşük olduğu halde ona kıyasla daha yüksek performans sunuyor ve orijinal RTX 2070’den de yüzde 60 daha hızlı. RTX 3070’te 8 GB GDDR6 bellek mevcut ve 4K ve 1440p çözünürlüklerde oyunlar için daha iyi bir performans sağlıyor.

●GeForce RTX 3090 — Üç yuvalı, çift eksenli hava akışı, TITAN RTX’ten 10 kata kadar daha sessiz bir tasarımda ve GPU’yu 30 dereceye kadar daha soğuk tutabiliyor. 24 GB GDDR6X belleği ile gelen ürün, TITAN RTX’ten yüzde 50’ye varan oranda daha hızlı ve oyuncuların oyunlarda 8K çözünürlükte 60 fps’yi görmesini mümkün kılıyor.