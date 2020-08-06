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Teknoloji
Haber Giriş: 06.08.2020 - 06:54,Son Güncelleme:

Nokia, ilk ticari 5G SA özel kablosuz ağ çözümlerini duyurdu

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Nokia, ilk ticari 5G SA özel kablosuz ağ çözümlerini duyurdu
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Nokia endüstriyel ve üretim amaçlı kritik kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir yol haritası sunarak yeni 5G SA endüstriyel sınıf özel kablosuz ağ çözümlerinin tüm dünyada ticari olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.

5G SA’nın kullanıma sunulmasıyla birlikte Nokia, piyasada bulunan en kapsamlı uçtan uca yüksek performanslı 4.9G/LTE ve 5G özel kablosuz ağ çözümleri portföyüne sahip olduğu iddiasında.

5G SA özel kablosuz çözümlerin geliştirilmesi ile birlikte Nokia, 2020’nin ilk çeyreğinden itibaren müşterileri ve mobil operatör iş ortakları ile birlikte yerinde deneyler yapabilirken ve şirketin dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla 5G kullananlarla birlikte toplamda 180’den fazla özel kablosuz kurumsal müşterisi bulunuyor. Nokia geçtiğimiz günlerde aralarında Deutsche Bahn, Lufthansa Technik ve Toyota Production Engineering’in de bulunduğu 5G özel kablosuz ağ kurulumlarını duyurdu.

Nokia’nın yeni 5G SA çözümleri ile kurumsal müşterilerin, otomasyon etkinleştiricilere sahip kompakt bir tak ve çalıştır sistem olan Nokia Dijital Otomasyon Bulutu’nu kurma veya Nokia Modüler Özel Kablosuz Ağ ihtiyaçları doğrultusunda kendi ağlarını daha da özelleştirebilme imkanları olacak.

Aynı zamanda Nokia, Sandvik Mining ile Rock Technology’nin Tampere, Finlandiya’daki test madenlerinde bir Nokia 5G özel kablosuz ağ kuracaklarını da duyurdu. 

Ticari olarak kullanıma sunulan özel kablosuz 5G SA ile birlikte Nokia, OEM ve ekosistem iş ortaklarının da 5G özelliklerinin doğrulanmasını hızlandırabilmesine imkan sağlıyor. Bu da 5G özelliğine sahip endüstriyel varlıkların geliştirilmesine yardımcı olacak, uygulama geliştirme çalışmalarını hızlandıracak ve 5G’yi gelecekteki endüstriyel süreçler ve sistemlere entegre edebilecek.

Nokia ayrıca 4.9G/LTE çözümleri portföyünde yeni gelişmeler olduğunu da duyurdu. Dünyanın ilk Bant 87 (410MHz) telsizinin kullanıma sunulması kritik konumdaki IoT CSP, kamu güvenliği, ulaşım ve kamu hizmetleri çapında ülkenin dört bir yanında özel kablosuz ağlar kullanılması potansiyelini arttırarak kapsama alanını daha da genişletti. TD-LTE konfig 0 uydu çıkış hattı bant genişliğinin artışı video ve makine tabanlı özel ağ uygulamaları için daha gelişmiş uydu çıkış bağlantısı imkanı sundu. Özel kablosuz çözümlerde 4.9G/LTE dilimleme sayesinde belirli kullanım alanlarında garantili yüksek performans için sanal uçtan uca dilimlerin tahsis edilmesine imkan sağlandı.

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