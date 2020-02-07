Nimo TV, Türkiye’deki faaliyetlerine Gaming İstanbul ile başladı

Çin’in canlı yayın oyun platformu ve Tencent’in ortak olduğu Huya şirketi çatısı altında bulunan Nimo TV;Gaming İstanbul’da Türk kullanıcılarıyla buluştu. İki ayrı sahnede etkinlikleriyle dikkat çeken Nimo TV’nin CEO’su Fee Liu: ‘Türkiye’deki kullanıcılarımızla doğrudan buluşabildiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye bizim sektörümüz için oldukça önemli. Hem coğrafi konumu hem de oyuncu sayısı ile bizim için en önemli pazarlardan biri. Türkiye’de 2020 yılı içinde büyük yatırımlar yapacağız. Türkiye’nin en büyük canlı yayın topluluğunu oluşturmak için yayıncı eğitimleri, profesyonel takımlarla sözleşmeler, etkinlikler gibi çeşitli çalışmalar yapacağız. Bunlara ek olarak Nimo espor markası, işleyiş modeli ve canlı oyunlar için sağlıklı bir içerik ekosistemi oluşturacağız. Özellikle Gaming İstanbul ile Türkiye’deki beklentimizin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladık.’ dedi.

PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang gibi turnuvalar, Conan Exiles ve Mount & Blade II Death Match gibi karşılaşmalar ve cosplayerlar ile VR Beat Saber, Fortnite Parkour gibi pek çok etkinlikle değerli hediyeler kazandıran Nimo TV, Türkiye’de mobil oyunlar alanında Mezarcı gibi yayıncılar dahil olmak üzere Türk yayıncılarla işbirliği yapmak için bazı özel içerikler hazırlıyor aynı zamanda birçok espor kulübünün özel canlı yayınları için de anlaşmalar yapıyor.