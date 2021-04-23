MOV dosyası nedir ve nasıl açılır? .mov dosyası açma işlemi ve program önerisi

MOV dosyası Apple tarafından geliştirilmiştir. Buna rağmen sadece Mac tabanlı değil Windows tabanlı işletim sistemi bilgisayarlarında da kullanılabilmektedir. Genelde multimedyalar için oldukça uyumlu bir platformdur. Bu yüzden de görüntü ve video aktarımının olduğu her yerde bilgisayar kullanıcılarının karşısına hep çıkar.

MOV Dosyası Nedir Ve Nasıl Açılır?

MOV dosyası ses, görüntü ya da video gibi multimedya içerikli dosyaların uzantısıdır. Bu sebeple ki genelde fotoğrafçılar ya da görüntü montajcıları sık sık maruz kalır. Tabi ki de sadece bir dosya uzantısından ibaret değildir. Daha pek çok işleve sahiptir. Apple tarafından geliştirildiğinden dolayı Mac Os işletim sistemli bilgisayarların ayrılmaz bir parçasıdır. Sadece bilgisayar değil Ios işletim sistemine sahip telefonlarda da durum böyledir. Yeni sürümü de her daim piyasaya sürülmektedir. Iphone ya da Ipad gibi cihazlarda hali hazırda yüklü olarak servis edilir.

MOV dosyası açmak için ise program gereklidir. Bu programlar genelde her türlü elektronik cihazda hali hazırda yer almaktadır. Fakat bunlara ek olarak pek çok sayıda program ve yazılım piyasada bulunmaktadır. MOV dosyası açmak için varsayılan dosya açıcıyı seçmek yeterlidir. Bundan daha farklı bir işleme asla gerek yoktur.

MOV Dosyası Açma İşlemi İçin Ek Bir Program Gerekir Mi?

Windows cihazlarda ek program olarak çok fazla çeşit bulunmaktadır. Örneğin Microsoft Windows Media Player bu iş için idealdir. Liste şu şekilde sıralanabilir:

Google Drive

Gretech GOM Player

VideoLAN VLC Media Player

Adobe Photoshop

Apple cihazlarda ise çeşit daha da boldur. Bu yüzden ek programlara gerek duymadan varsayılan olarak açılabilir. Fakat ek programlar da şu şekildedir:

Google Drive For iOS

Apple iMovie

VideoLAN VLC For iOS

Olimsoft OPlayer

Bu ek programların çoğu hali hazırda cihazlarda yer alır. Bu yüzden de gayet kullanışlıdırlar. Güvenilir bir şekilde MOV dosyası açma işlemini son hızda gerçekleştirirler.