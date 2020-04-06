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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 06.04.2020 - 06:23,Son Güncelleme:/

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, simülasyon yarışında zirvede

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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, simülasyon yarışında zirvede
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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition simülasyon yarış serisinin ilk iki yarışı sonunda zirvede yer aldı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada ara verilen motor sporları heyecanı simülasyon yarışlarıyla devam ediyor. Sporcu Ayhancan Güven de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition simülasyon yarış serisinde mücadelesini sürdürüyor.

İspanya'nın ünlü Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen sezon açılışı, iki yarış üzerinden yapıldı. İlk yarışı ikinci sırada tamamlayan Ayhancan, ikinci yarışı ise kazandı. Ayhancan Güven, yarış sonunda şampiyonada 45 puanla ilk sıraya yükseldi.

Kısa bir açıklama yapan Ayhancan, "Simülasyon yarışlarının da ne kadar heyecanlı olabileceğini herkese kanıtladık. Şampiyonaya zaferle başlamak harika bir duygu." ifadelerini kullandı.

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