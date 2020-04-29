Micro Focus 'Virtual Universe' sona erdi

Her yıl gerçekleşen bu kapsamlı etkinlikte Micro Focus’un yeni dönemdeki strateji ve planlamaları global başarı hikayeleri paylaşımları ve teknik içerikli birçok farklı sunum gerçekleştirildi. Türkiye’den de sektörün öncü firmalarının aralarında yer aldığı farklı oturumlar dinleyicilerden tam not aldı.

Dünyanın farklı bölgelerinden kayıt olan 3.000’den fazla müşteri ve iş ortağı ile gerçekleşen etkinlik 3 gün devam etti. Yapay zekadan güvenliğe, servis yönetiminden kişisel verilerin korunmasına kadar farklı birçok konuda gerçekleştirilen sunumlar, başarı hikayeleri aktarımları ve birebir görüşmeler ile büyük bir başarı elde edildi. Dijital dönüşümün ne şekilde kullanabildiğini somutlaştıran etkinlik, Micro Focus iş ortakları ve müşterilerine büyük bir kazanım olarak geri döndü. Etkinliğin sanal ortamda bu kadar verimli geçmesinin ardından önümüzdeki senelerde de bir kısmının yine online olarak gerçekleştirilmesi gündeme alındı. Bu sayede çok daha geniş bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yapma şansı oluşacak.

Etkinliğin katılımcıları geri dönüşlerde sorunsuz erişim, uyumlu, ölçeklenebilir ve takip edilebilir bir deneyim gibi çok sayıda pozitif geri dönüş bildirdiler. Etkinlik sonrası, Micro Focus Türkiye ekibi de “Bu deneyimin bir parçası olmaktan bizler de mutluyuz. Ülkemizde yaşanan bu zor günlerin bir an önce geçmesini dileyerek bizler tüm müşterilerimize ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” mesajını yayımlayarak iş ortaklarına ve müşterilerine teşekkür etti.