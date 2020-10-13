Malzahar Counter (Ct) - Malzahar Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Hiçlik varlıkları ile Runettera’nın kurtuluşa çıkacağına inanan Malzahar, orta koridorda oynanan ve büyü hasarı veren şampiyondur. Rakipleri susturma ve sindirme yeteneklerine sahip olması sebebi ile karşı takım için ciddi bir rakip olarak görülmektedir.

Malzahar Counter Karşı Güçlü Rakipleri

- Heimerdinger

- Aurelion Sol

- Brand

- Rumble

- Neeko

- Cassiopeia

- Veigar

- Kassadin

- Swain

- Anivia

Malzahar Counter Karşı Zayıf Rakipleri

- Ryze

- Garen

- LeBlanc

- Syndra

- Diana

- Vladimir

- Zilean

- Orianna

- Sylas

- Azir

Malzahar Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Malzahar pasifi sayesinde gelecek olan baskınlardan en az hasarla kurtulabilmektedir. Bunun yanı sıra savaşlarda arkada durması ve gönderdiği Hiçlik Sürüsü sayesinde kolayca rakipleri öldürmesi mümkündür. Mahzahar’ın yetenekleri şunlardır:

- Pasif / Hiçlik Geçişi: Malzahar rakibinden hasar almaz ve kitle kontörlüne uğramazsa belirli süre sonra kalkan kazanır. Bu kalkan ilk büyü hasarı ve diğer saldırılardan hasar almayı engeller.

- Q / Hiçlik’in Çağrısı: Malzahar bir geçit oluşturur ve bu geçit içinde kalan rakiplere büyü hasarı verirken aynı zamanda ilk hasar rakibi susturur.

- W / Hiçlik Sürüsü: Malzahar Hiçlik haşerelerini ortaya çıkarır ve bu haşereler canavar ya da rakibe büyü hasarı verir.

- E / Lanetli Kehanet: Malzahar rakibe büyü hasarı alacağı bir kehanet gönderir. Bu kehanet diğer yetenekler kullanılması ile yenilenebilir. Birim ya da rakipler kehanet etkisi altında can verirse yakındaki diğer birime sıçrar.

- R / Ölümün Pençesi: Malzahar Hiçlik özünü rakibe gönderir ve rakibi bir süre sindirerek kitle kontrolüne girmesini sağlar. Aynı zamanda büyü hasarı verir.

Malzahar Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Malzahar rakipleri susturan ve sersemleten yeteneklere sahip olsa da bu avantajları ortadan kaldırmak mümkündür. Malzahar uzaktan vurması ile bilinmekte ancak Yasuo ve Talon gibi yakına giren şampiyonlar ile Malzahar’ı anında yok etmek mümkündür.

Malzahar Counter Karşı Öneriler

Malzahar’a karşı oynarken ilk olarak pasifini ortadan kaldırmaya dikkat edin. Aynı zamanda ultisini yok etmek adına oyundaki Cıvalı Kuşak itemini alabilir ve sindirme özelliğine karşı gelebilirsiniz.