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Teknoloji
Haber Giriş: 02.03.2020 - 14:19,Son Güncelleme:/

Laptop'tan izlenme şüphesine karşı kamera koruyucu geliştirdiler

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Laptop'tan izlenme şüphesine karşı kamera koruyucu geliştirdiler
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Güvenlik sebebiyle bilgisayar ve tabletlerdeki kameraları, geçici çözümlerle kapatma dönemi artık sona erdi. Funsy, bilgisayar veya tabletler için kamera koruyucu tasarladı. Diğer modellerden farklı olarak ekranın üst kısmında sürekli görüleceğinden tasarım olarak dikkat çekiyor.

Kişisel güvenliğine önem verenler, bilgisayar ve tablet kameralarını, kullanmadıkları zaman da kamerayı kapatmayı tercih ediyor. Bu kapsamda kullanıcıların işini kolaylaştırmak isteyen Funsy, kendi kamera koruyucularını geliştirdi ve bu kamera kapatıcıları ile üçüncü gözlerden korunabilmek mümkün. 

Laptoptan izlenme şüphesine karşı kamera koruyucu geliştirdiler

Funsy ürünleri, kamera kapatıcı özelliğinin yanısıra farklı tasarımları ve mesajlarıyla motivasyonel bir işleve de sahip. Markanın ürün gamında oyun meraklıları için "gamer" ya da “game over”; pozitif enerjiye inananlar için "good wibes only" gibi pek çok farklı ve renkli tasarım yer alıyor.

ViewSonic monitör incelemesi Oyun monitorleriyle yakından tanınan bir isim olan ViewSonic’in yeni monitorü VX2758-C-mh Doom oynadık.
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