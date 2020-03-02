Laptop'tan izlenme şüphesine karşı kamera koruyucu geliştirdiler

Kişisel güvenliğine önem verenler, bilgisayar ve tablet kameralarını, kullanmadıkları zaman da kamerayı kapatmayı tercih ediyor. Bu kapsamda kullanıcıların işini kolaylaştırmak isteyen Funsy, kendi kamera koruyucularını geliştirdi ve bu kamera kapatıcıları ile üçüncü gözlerden korunabilmek mümkün.



Funsy ürünleri, kamera kapatıcı özelliğinin yanısıra farklı tasarımları ve mesajlarıyla motivasyonel bir işleve de sahip. Markanın ürün gamında oyun meraklıları için "gamer" ya da “game over”; pozitif enerjiye inananlar için "good wibes only" gibi pek çok farklı ve renkli tasarım yer alıyor.



