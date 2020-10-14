Honor True Wireless Earbuds tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Honor True Wireless Earbuds, tek şarjda 6 saate kadar müzik, 4 saate kadar da kesintisiz görüşmeyi mümkün kılıyor. Hafif şarj kutusuna sahip kulaklık, gün içinde 3 defa şarj edebilecek kapasiteye sahip bataryasıyla birlikte kullanıcılara 18 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Toplamda ise 24 saatlik ses oynatma süresi söz konusu.

7mm’lik kompozit diyafram hoparlörlere sahip olan ürün, Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip. Birden fazla akıllı cihaza bağlanabilen ve Bluetooth 5.0 sayesinde gecikmeyi 130 milisaniyeye kadar indirebilen True Wireless Earbuds, içerisinde yer alan iki mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisi ise gürültü sorununu ortadan kaldırıyor.

IP54 sertifikasına da sahip olan kablosuz kulaklık, bu sayede sıvı dökülmeleri ve toza karşı da dayanıklılık sağlarken, sezgisel dokunmatik kontroller ve sesli asistan desteğini de içerisinde barındırıyor.



