Half-Life: Alyx satışa çıktı: VR başlıklarınızı hazırlayın!

Valve tarafından yalnızca sanal gerçeklik platformu için geliştirilen Half-Life: Alyx, 23 Mart itibarıyla resmi olarak oyun severlerle buluştu. Half-Life dünyasına sanal gerçeklikte dönüş anlamına gelen ve klasik Half-Life oyunlarının tüm karakteristik özelliklerini barındıran yapım, 2007’den beri gelen ilk Half-Life oyunu olmasının yanı sıra sadece oyun dünyası için değil tüm VR pazarı için de büyük bir dönüşümü temsil ediyor.

Half-Life: Alyx, Combine ile savaşın heyecan verici hikayesini VR deneyimi ile buluşturuyor. Sanal gerçeklik pazarının 2025’in sonuna kadar 90 milyar doları aşan bir büyüklüğe ulaşılması beklenirken PC tabanlı sanal gerçeklik sistemleri için geliştirilen ve sadece VR deneyimi çerçevesinde şekillenen bu denli büyük bir yapımın VR’ı da farklı bir boyuta taşıyacağı öngörülüyor.

Sanal gerçeklikteki dönüşümün heyecan verici olduğunu ifade eden HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal, bu dönüşümün daha da hız kazanmasını beklediğini ifade etti. Half-Life: Alyx’in, hem uzun süredir beklenen bir yapım olmasından hem de sanal gerçeklikte yaşattığı deneyimin şimdiye kadar görülmemiş bir etki yaratmasından kaynaklı olarak kullanıcılar arasında büyük merak uyandırdığını vurgulayan Başal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun gibi gelişmeler sayesinde sanal gerçekliğin çok daha geniş kitleler tarafından benimsenebileceğini görüyoruz. Pazarda yaratacağı hareketliliğin de ötesinde, bu dönüşümün bizleri sevindiren esas yönü ise hem VR hem de AR (Artırılmış Gerçeklik) ve XR’ın (Extended Reality – Genişletilmiş Gerçeklik) kapasitesinin neler olabileceğinin her geçen gün daha iyi farkına varılmasını sağlaması. Bu noktada sanal gerçekliğin sunacağı fırsatların çeşitliliği önem kazanıyor ve çok daha fazla öne çıkıyor.”