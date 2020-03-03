Half Life Alyx oynanış videosu yayınlandı! Büyüleyecek

Half Life Alyx, 23 Mart tarihinde oyuncularla buluşuyor. Efsane oyunun geri dönmesine bu kadar az zaman kala, oyuna ait yeni bir oynanış videosu daha yayınlandı. Erken erişime açılan oyunun fiyatı 92 TL olarak görülürken, Valve'ın yaptığı yüzde 10 indirimin ardından fiyat 82.80 TL'ye kadar indi.



Oyununu oynanışını gözler önüne seren üç adet de video oyunculara sunuldu. “Half Life Alyx Gameplay” ismi taşıyan videolarla birlikte oyunun nasıl bir tasarıma sahip olduğu belli oldu. Ayrıca oyun içinde yer alan “gravity gun” benzeri eldiven de dikkat çekti.



İlk videoya bakıldığında bir metro içinde olduğumuzu görüyoruz. Daha oyunun ilk dakikalarında aksiyonu yaşatacağa benzeyen oyun, gelişmiş bir hareket kabiliyetine de sahip. Videoda dikkat çeken bir diğer nokta ise oyunun grafiklerinin hayli yüksek kalitede olması...



Yayınlanan üçüncü videoda ise daha çok dış çekimler göz önüne seriliyor ve oyunun grafikle ilgili detayları daha da net anlaşılıyor.



