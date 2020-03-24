Half-life: Alyx geliyor, öncesinde Nvidia güncellemesi yayında!

Game Ready Sürücüler, çoğu büyük oyun için lansman günü ya da öncesinde, daha iyi performans ve oyun deneyimi sunmak üzere hazırlanıyor. Tüm NVIDIA Game Ready Sürücüleri, Microsoft WHQL sertifikalı olarak yayınlanıyor.

Half-life: Alyx VR için Game Ready Sürücü güncellemesi

Oynanış sorunları veya hataları VR deneyimini bozabiliyor. NVIDIA’nın uzun süredir devam ettirdiği Game Ready Sürücü programı, performansı ve gecikmeyi optimize ederek mümkün olan en iyi deneyimi sunuyor, bu da özellikle sorunsuz ve hatasız bir sanal gerçeklik oyunu için büyük önem arz ediyor. Bugün yayınlanan Game Ready sürücüsü ise Half-life: Alyx için daha iyi bir VR deneyimini beraberinde getiriyor.

Control ve Mechwarrior 5: Mercenaries için DLSS 2.0 güncellemesi

NVIDIA Game Ready Sürücü’lerinin bir başka önemli özelliği, GeForce kullanıcılarına yeni özellikler eklemek için bir dağıtım mekanizması şeklinde çalışması olarak göze çarpıyor. En son sürücü güncellemesi ise bu doğrultuda Control ve Mechwarrior 5: Mercenaries için DLSS 2.0 desteğini getiriyor.

RTX Tensör Çekirdekleri ile güçlendirilen DLSS 2.0, oyunlar için güzel, keskin görüntüler oluştururken kare hızlarını artıran yeni ve geliştirilmiş bir derin öğrenme sinir ağı sistemi olarak dikkat çekiyor. Görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarmak ve çözünürlüğü artırmak için performans boşluğu sağlıyor.



