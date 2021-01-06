Görme engellilerin hayatını kolaylaştıran teknolojiler

WeWalk Akıllı Baston

Türkiye'de mühendislerce geliştirilen ve ABD'de dahi ödül alan WeWalk Akıllı Baston, Times Dergisi'nce de 2019 yılının en iyi icatlarından biri olarak seçildi. Peki bu baston engelli bireylere nasıl destek oluyor?



Google Maps ve sesli asistan Alexa ile entegre çalışabilen ürün, uzun bir batarya ömrüne sahip ve görme engellilerin önündeki engelleri sensörü yardımıyla kullanıcıya bildiriyor. Bu ultrasonik sensör ile birlikte titreşimli uyarı motorlarına da bünyesinde yer veren WeWalk, aynı zamanda kullanıcıların telefonlarıın eline almadan baston üzerinden kontrol edebilmesini sağlıyor.

EyeSense

Türk Telekom’un görme engelliler için geliştirdiği sesli uyarı sistemi EyeSense, nesneleri tanıyabilen bir uygulama. Kullanıcı, etrafındaki objeleri ve renkleri bu uygulama üzerinden sesle duyabiliyor.



Telefonu bir renge tutan kullanıcı o rengin ne olduğunu duyarken, bunu yapmak için telefonun kamerasını kullanmak yeterli oluyor.

Görme engellilere özel akıllı saat

Kullanımı gün geçtikçe artan akıllı saatler, engellilerin de hayatlarını kolaylaştırıyor. Dot isimli bu özel saat, görme engellilerin iletişimlerini sürdürmesini sağlıyor.



Engelli bireyler, bu saat üzerinden mesajlarına erişebilirken aynı zamanda tweet atabiliyor, e-postalarını okuyup mesaj yazabiliyor.

Talking Money Identifier

Görme engellilerin aktif ve bağımsız yaşamlarını desteklemek için tasarlandı. Cihaz taşınabilir ve güvenilir yapıda. Ayrıca kullanımı da kolay. Kağıt para biriminin değerini 1 ila 100 dolar arasında tanımlayan cihaz, konuşarak görme engelli bireyin elindeki paranın değerini bilmesini sağlar.

Seeing AI

Microsoft, yapay zekâ ve bulut teknolojilerini kullanarak görme engellilerin gündelik hayatını kolaylaştıran Seeing AI uygulamasının Türkçe sürümünü geçtiğimiz aylarda kullanıma sundu. Uygulama, iOS kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak yüklenebiliyor. Yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulamasını kullanan görme engelliler; çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla algılayabiliyor; metin okuyabiliyor, alışverişlerini daha kolay bir şekilde yapabiliyor.

GPS Cihazları

Görme engelli bireyler için, bilgi ve yönlendirme sağlamak için “konuşan” çeşitli cihazlar da mevcut. Bunlardan biri artık engelli olmayan bireylerin de elinden düşmeyen GPS’ler. GPS cihazları, hepimize olduğu gibi görme engelli bireylere aradıkları yerleri bulması ve dışarda gezinmesi için yardımcı olabilir.

Ekran Okuyucular

Görme engelli bireylerin telefon ve internet kullanımlarını sağlamak için yardımcı olacak en gelişmiş teknoloji ekran okuyuculardır. Ekran okuyucu, en basit tanımıyla ekrandaki metni sese dönüştüren bir yazılım programıdır. Hatta yalnızca metinlerle sınırlı kalmaz, alternatif olarak yazı içermesi durumunda metin içinde bulunan grafik öğelerini de seslendirir. Ne yazık ki, Internet Explorer ve Safari gibi büyük internet tarayıcıları erişilebilir olsa da birçok internet sitesi ekran okuma yazılımı kullanan kişiler tarafından erişilemeyecek şekilde tasarlanıyor.