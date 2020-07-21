Gigabyte GeForce RTX 2080 Super incelemesi

Gigabyte'ın ürettiği bu kartın özellikle kısa bir bakış atalım. 8 GB GDDR6 256-bit bellek arayüzü ile entegre edilen Gigabyte GeForce RTX 2080 Super, alternatif iplik fanı ile birlikte Windforce 3X soğutma sistemini kullanıyor; ki bu soğutma sisteminin üzerinde ilerleyen satırlarda ayrıca duracağız.



GeForce RTX 2080 Super elimizdeyken ilk olarak DLSS 2.0 teknolojisinin oyunlara neler kattığını anlatarak başlayalım. DLSS Deep Learning Super Sampling (Derin Öğrenme Süper Örnekleme) güzel ve net oyun görüntüleri oluştururken kare hızlarını daha da artırmak için yapay zekadan yararlanan bir NVIDIA RTX teknolojisi. DLSS, bir süper bilgisayarda çok düşük kare hızlarında ve piksel başına 64 örnekle çevrimdışı olarak işlenen; on binlerce yüksek çözünürlüklü görüntüyü kullanarak derin nöral ağı eğiterek çalışıyor. Bu ağ, saatlerce eğitilerek edindiği bilgiyi kullanarak düşük çözünürlüklü görüntüleri girdi olarak işleyip yüksek çözünürlüklü güzel görüntüler oluşturabiliyor.

Diğer yandan RGB Fusion 2.0 teknolojisini de kullanan kart, kutusundan çıktığında 4 yıl garanti ile geliyor. Ancak garantinin işlemesi için internet üzerinden kayıt yapmak gerekiyor.



Windforce 3X soğutma sistemi, ekran kartının oyunları son noktada çalıştırmasında hayati bir önem taşıyor. Bu soğutma sistemi ile birlikte 3x 82mm'lik kanatlı fanlar soğutmaya yardımcı olurken, alternatif eğirme fanı ve 6 adet kompozit bakır ısı borusu da etkili bir soğutma sağlıyor.



Soğutmadan bahsetmişken Gigabyte'ın patentinde olan 'alternate spinning' teknolojisinden de bahsetmezsek olmaz. 'Alternate Spinning', üç fanın neden olduğu türbülanslı hava akışını çözen bir yapı sunuyor. Peki bu neden önemli?



Şöyle ki, üç fan bir araya geldiğinde en büyük problem türbülanstır; fanların aynı yönde dönmesi nedeniyle hava akımı yönü fanların arasında zıt olur; bu da türbülanslı hava akımının ortaya çıkmasına neden olur ki ısı dağılımı verimliliği de görece düşer. Gigabyte'ın bu çözümü işte tam bu noktada önemli; çünkü iki fan arasındaki hava akışı aynı yönde ve bu da türbülansı azaltan bir tasarımı ortaya çıkarırken hava akış basıncı da yükseliyor.



Oyun performansı söz konusu olduğunda öne çıkan bir ürün olan Gigabyte GeForce RTX 2080 Super, geleneksel render'leme teknolojileriyle oyun deneyimini iyileştiriyor. Işın izleme teknolojisi ile birlikte daha gerçekçi aydınlatma, yansıma ve elbette gölgeler elde edilirken, piyasadaki en hızlı bellek olan GDDR6 ile bir araya geldiğinde ise performans ciddi seviyede artıyor. Bu da oyuncuların sistemi sonuna kadar kullanan bir oyunu yüksek çerçeve hızında oynamasına olanak veriyor.

NVIDIA Turing mimarisi oyun dünyası için çok şey ifade ediyor. Bu yeni hibrit grafik kabiliyeti, oyun GPU'larında şimdiye kadarki en büyük sıçramayı temsil ediyor. Önceki nesil Pascal mimarisinden 6 kat daha fazla performans sunan Turing mimarisi, yeni özellikleriyle ve yüksek sistem gereksinimlerine sahip oyunlarda da 4K HDR çözünürlükte 60 FPS değerini sunuyor.

Gigabyte'ın ekran kartını deneyimlerken NVIDIA DLSS 2.0 desteğine sahip son günlerin popüler oyunu Death Stranding'i tercih ettik; PS4'ten sonra PC sürümü çıkan söz konusu oyunu bilgisayarda oynamak elbette farklı bir deneyim oldu. 1440p’de 100+ FPS veya 4K’da 60+ FPS oyun deneyiminden söz ediyoruz. Death Stranding, NVIDIA DLSS 2.0 teknolojisinin performans avantajlarını son oyuna adapte eden geliştirici Guerrilla Games’in Decima Engine oyun motoru tarafından modellendi.



Metal arka plakasıyla da dikkat çeken ürün, farklı bir görüntü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kart için koruma da sağlıyor. Diğer yandan 16.7 milyon özelleştirilebilir renk seçeneği de kartın görünümünü farklılaştırıyor, çok sayıda aydınlatma efekti ile RGB aydınlatmayı özellikle karanlıkta seyretmek gerekiyor. AORUS Engine ile aydınlatmanızı ayarlama şansınız da bulunuyor.



