GeForce NOW bünyesine 11 yeni oyun daha eklendi

GeForce NOW üzerinden sevilen oyunları anlık oynama imkanı her zaman “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready Driver performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Buna ek olarak, eğer oyun RTX destekliyorsa, o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle oynamak mümkün.

Bu hafta, çıkış tarihi henüz yayınlanan Death Stranding (DLSS 2.0 ile) ve Hyper Scape Açık Beta'nın yanı sıra en sevilenlerden olan ve geri dönen Albion Online dahil olmak üzere toplamda 11 oyun bulunuyor.

Buna ek olarak Epic Vault, her hafta sunduğu ücretsiz ve muhteşem oyunlarını yayınladığında, bu oyunları GeForce NOW’a en kısa zamanda getirmek için NVIDIA da iş başında olacak. Bu hafta Torchlight 2 üzerinde çalışmalar devam ediyor. Her perşembe yeni oyunlar oyuncuları bekliyor olacak.



GeForce NOW’a yeni eklenen oyunlar:

Death Stranding (Steam & Epic çıkış tarihi – 14 Temmuz)

Hyper Scape Open Beta (Uplay çıkış tarihi – 12 Temmuz)

Enter the Gungeon (Epic Game Store)

Far Cry Primal (Epic)

Metin2

Surviving Mars (Epic)

Totally Accurate Battle Simulator (Epic)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Epic)

TrackMania 2 Stadium (Uplay)

Unfortunate Spacemen

GeForce NOW’a geri dönen oyunlar: