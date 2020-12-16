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Teknoloji
Haber Giriş: 16.12.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Epic Games ücretsiz oyunları neler? 17 Aralık itibariyle ücretsiz oyun dağıtımına başlıyor

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Epic Games ücretsiz oyunları neler? 17 Aralık itibariyle ücretsiz oyun dağıtımına başlıyor
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Epic Games, 17 Aralık itibariyle her gün bir ücretsiz oyun ile oyunseverlerin karşısına çıkacak. 15 gün boyunca her gün 24 saatliğine bir oyunu ücretsiz olarak sunacak olan Epic Games, ücretsiz olarak indirilen oyunlarda sonsuz oynama imkanı tanıyor. Peki, 17 Aralık itibariyle Epic Games ücretsiz oyunlar neler olacak? İşte, 17 Aralık Epic Games ücretsiz oyunlar hakkında detaylı bilgiler

Epic Games 17 Aralık itibariyle erişime açacağı ücretsiz oyunlar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Ücretsiz oyunlar nedeniyle pek çok iddianın merkezinde yer alan Epic Games, 17 Aralık itibariyle 31 Aralık tarihine kadar her gün bir oyunu ücretsiz olarak erişime sunacak. Peki, Epic Games ücretsiz oyunları neler? İşte, sosyal medyada gündeme gelen iddialar dahilinde erişime açılacak oyunlar;

17/12 - Dying Light

18/12 - Resident Evil 7

19/12 - The Witcher 3

20/12 - Mass Effect Andromeda

21/12 - Assassins Creed Origins

22/12 - Metal Gear Solid V

23/12 - The Evil Within 2

24/12 - Far Cry 5

25/12 - Fallout 4

26/12 - Borderlands 3

27/12 - Monster Hunter Worlds

28/12 - Dragon Age Inquisition

29/12 - Horizon Zero Dawn

30/12 - Ghost Recon Breakpoint

31/12 - Hitman 2

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