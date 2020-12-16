Epic Games ücretsiz oyunları neler? 17 Aralık itibariyle ücretsiz oyun dağıtımına başlıyor

Epic Games 17 Aralık itibariyle erişime açacağı ücretsiz oyunlar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Ücretsiz oyunlar nedeniyle pek çok iddianın merkezinde yer alan Epic Games, 17 Aralık itibariyle 31 Aralık tarihine kadar her gün bir oyunu ücretsiz olarak erişime sunacak. Peki, Epic Games ücretsiz oyunları neler? İşte, sosyal medyada gündeme gelen iddialar dahilinde erişime açılacak oyunlar;

17/12 - Dying Light

18/12 - Resident Evil 7

19/12 - The Witcher 3

20/12 - Mass Effect Andromeda

21/12 - Assassins Creed Origins

22/12 - Metal Gear Solid V

23/12 - The Evil Within 2

24/12 - Far Cry 5

25/12 - Fallout 4

26/12 - Borderlands 3

27/12 - Monster Hunter Worlds

28/12 - Dragon Age Inquisition

29/12 - Horizon Zero Dawn

30/12 - Ghost Recon Breakpoint

31/12 - Hitman 2