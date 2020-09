En iyi cep telefonu modelleri listesi - Kamerası ve özellikleri en iyi 10 telefon önerisi

Akıllı telefonlar insanların en fazla bütçe ayırdıkları eşyaları arasında yer almaktadır. Günümüzde artık iyi sınıf cep telefonu kategorisinde bulunan telefonlar yaklaşık 8 ile 10 bin arasında satışa sunulmaktadır. Tabi bu fiyatlardan daha yüksek fiyatlı telefonlar da bulunmaktadır. Bu sebeple cep telefonu almayı düşünüyorsanız daha çok fiyat ve performansa göre seçim yapmanız çok daha doğru olacaktır. Yazımızda fiyat performans açısından istekleri karşılayacak telefonları bulabilirsiniz. Akıllı telefonlar bir kere alındıktan sonra uzun süreler kullanılabilmektedir. Bu sebeple almadan önce iyi bir araştırma yapmak her zaman çok önemli olmuştur.



1. Asus Zenfone 6



Bu telefonun kamerası motorlu olması sebebi ile çok dikkat çekmektedir. Telefonun kamerası motorlu olduğu için hem öne hem de arkaya dönebilir. Bu sebeple de mükemmel fotoğraflar çekmek mümkündür. Alacağınız telefonun iyi fotoğraf çekmesi aradığınız özellikler arasında ise Asus Zenfone 6'ya bir şans verebilirsiniz.



2. OnePlus 7 Pro



Bu telefonun fiyatı oldukça iyidir. Eğer fiyat performans telefonu arıyorsanız bu telefon tam size göredir. Donanım tasarımı çok iyi bir şekilde geliştirilmiştir. Hızlı bir şekilde ekran içi parmak izi okuyabilme özelliği de bulunur. Bu konuda piyasadaki en iyi telefon olduğunu söylemek mümkündür.



3. Google Pixel 4



Yüz tarama özelliği çok hızlı bir şekilde işlemektedir. Sesli asistanı da şaşırtıcı bir şekilde hızlı ve işlevseldir. Kamerası da oldukça başarılı olması sebebi ile Google Pixel 4 'de bir fiyat performans telefonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Telefonun eksi özellikleri arasında yanında kulaklık verilmemesi gösterilebilir.



4. Samsung Galaxy S10



Galaxy S10 oldukça başarılı telefonlardan bir tanesidir. Her şeyden önce tek el ile kullanım imkanı sağlamaktadır. Telefonun kamera özellikleri de çok başarılıdır. Bu sayede oldukça başarılı fotoğraflar çekmek mümkün olmaktadır. 3,5 mm kulaklık girişi bulunur. Yazılım ve donanım özellikleri de oldukça başarılıdır.



5. Oppo Reno 10x Zoom



Telefonun en önemli özelliği şüphesiz üçlü kamera sisteminin bulunması olarak gösterilebilir. Ana kamera 48 MP özelliğe sahiptir. Ayrıca 13 MP telefoto lens ile 8 MP çözünürlükte geniş açılı bir lens de bulunmaktadır.



6. One Plus 7T



Bu telefonun ABD fiyatı Iphone 11 Pro’nun fiyatının yarısıdır. OnePlus oldukça kaliteli telefonları uygun fiyatlara tüketici ile buluşturması sebebi ile günden güne popüler olmaya devam etmektedir. Bu telefonun özelliklerinin tamamının oldukça üst düzey bir seviyede olduğunu söylemek mümkündür.



7. Huawei P30



Tasarımı oldukça başarılıdır. Bunun yanında göz alıcı pek çok renk seçeneği de bulunmaktadır. Parmak izi okuyucusu da hızlı bir şekilde çalışmaktadır. Pil ömrü oldukça uzundur. Eksileri arasında toz ve suya karşı pek dayanıklı olmadığını söylemek mümkündür.



8. Xiaomi Mi 9



Bu telefon pahalı rakiplerine nazaran yıllardır uygun fiyatlı olarak satılmaktadır. Muadillerine karşı oldukça iyi fiyatlara satıldığını söylemek mümkündür. Telefonun OLED ekranı vardır. İşlemci ve performansı oldukça başarılıdır. Video çekimleri de oldukça iyidir. Kamerası birinci sınıf kalitededir.



9. Iphone 11



Iphone 11 en uygun fiyatlı Iphone olarak piyasaya sürülmüştür. Diğer Iphonelar ile aynı işletim sistemini paylaşır. Bu sebeple de oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkündür.



10. Samsung Galaxy Note 10+



Bu telefon standart Note 10 telefondan daha büyüktür. Özellikleri de çok gelişmiştir. Android cihazlar içerisinde en fazla özelliğe sahip olan telefondur.