En İyi Araba Oyunları Listesi - Oynanması Gereken En İyi 10 Bilgisayar (Pc) Ve Mobil Araba Oyunu Önerisi

Yarış oyunları oyun dünyasındaki en eski oyun kategorilerinden biridir. Bu oyunlar her dönem en çok satan oyunlar arasına girmeyi başarmışlardır. Araba yarışı oyunları ilk zamanlarda eğlence amacı ile piyasaya sürülmüş olsalar da zamanla bu oyunlar kendi aralarında da bölümlere ayrılmışlardır. Bu bölünme sonucunda da farklı zevklere uygun oyunlar ortaya çıkmıştır. Böylelikle kategorinin popülerliği de daha çok artmıştır. Yazımızda hala oynamadıysanız mutlaka oynamanız gereken 10 tane araba yarışı oyununu bulabilirsiniz.



1. Assetto Corsa



Bu oyun tüm araba yarışı oyunları arasında en gerçekçi deneyimi oyunculara sunmaktadır. Direksiyon setiniz bulunuyorsa sette biraz tur attıktan sonra ne kadar yorulduğunuza siz bile şaşıracaksınız. Bunun yanında oyunda pek çok araç seçeneği de bulunmaktadır. Oyunun grafikleri de çok başarılı olması sebebi ile oyunculara muhteşem deneyimler sunmaktadır.



2. Burnout Paradise



Bu oyun hız ve eğlence arayışı içinde olanların tam istediği türde bir oyundur. Oyunda kaza yapmak bile oldukça eğlencelidir. Oyun şehir içinde geçer. Diğer yarışçılar ile uğraşarak onların geride kalmasını sağlayabilir ve virajlardan eğlenceli bir şekilde geçebilirsiniz. Oyunda kazalar ağır çekimde oyunculara izletilir. Bu da görsel bir şölen yaşanmasına olanak sağlar.



3. Dirt Rally



Bu oyun ilk defa Steam üzerinden erken etkileşime sunulmuştur. Oyun tüm yarış severlerden tam not aldı. Grafik tasarımları oldukça güzel olan oyunda eğlenceli vakit geçirmeniz mümkündür. Oyunculara oldukça gerçekçi bir sürüş deneyimi de sunmaktadır.



4. Colin McRae Rally 2.0



Oyun şimdiye kadar görüp görebileceğiniz en gerçekçi ralli deneyimini sunmaktadır. Bu sebeple de yarış oyunları severler tarafından tam not almıştır. Oyundaki araçlar ve bunun yanında araçların kontrol hisleri oldukça başarılı bir şekilde işlenmiştir. Bu sebeple de kendisinden sonra çıkan tüm ralli oyunları bu oyun ile kıyaslanmıştır.



5. Gran Turismo 5



Bu serinin ilk oyunu PS 1'da yayınlanmıştır. Oyunda araç ile pist seçenekleri oldukça fazladır. Oyun grafikleri de oldukça başarılıdır. Bunun yanında 800'den fazla araç seçeneği de bulunmaktadır. Oyunun rapley'leri de çok iyi bir şekilde dizayn edilmiştir.



6. Forza Horizon 3



Oyunda 500 üzerinde araç yer alır. Ayrıca oyunda oldukça başarılı yağmur efektleri de bulunmaktadır. Oyun parasını sonuna kadar hak eden oyunlardan bir tanesidir. Saatlerce oynasanız bile oyunda daha yapabileceğiniz pek çok etkinlik bulunuyor.



7. Lotus III: The Ultimate Challange



Oyun bir neslin efsane oyunlarından bir tanesidir. Oyun Amigaların çok popüler olduğu zamanlarda piyasaya sürülmüştür. Bunun yanında üç boyutlu oyunlar çıksa bile bu oyun uzun süreler oynanmaya devam edildi. Oyunda üç farklı araçtan birini seçebiliyorsunuz pistleri ise sonsuzluğa gitmekteydi. Eğer Lotus III oyununu oynamak için yaşınız yetmiyorsa bile şimdi mutlaka denemeniz gerekiyor.



8. Grand Prix 2



Bu oyun oyun tarihinin ilk sistem canavarı denebilecek bir özelliğe sahipti. Oyunda ilk defa Monaco pistinin ne denli zor olduğu da anlaşılmış oldu. Grand Prix 2 tüm zamanların tartışmasız en iyi F1 oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır.



9. Need For Speed: Porsche Unleashed



Bu oyunda tüm Porsche araçları ile yarışmanız mümkündü. Oyun zamanının en iyi sürüş fiziklerine de sahipti.



10. Need For Speed: Underground 2



Underground serisi ile bu türe pek çok yenilik de beraberinde gelmiştir. Bu oyunda oyuncular ilk defa illegal sokak yarışları ile de tanışmış oldular.