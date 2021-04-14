En çok bilinen çizgi film karakterleri neler? Çizgi film karakterlerinin isimleri ve özellikleri

Günümüzde çocuk, orta yaş, genç neredeyse her yaştan olan insanlar çizgi filmleri bilirler, çizgi filmleri takip ederler ve çizgi filmleri izlerler. Çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine kadar kişilerin unutamadığı ve çizgi film denildiğinde ilk aklına gelen çizgi film karakterleri bulunur. Çizgi film karakterleri insan hayatında büyük iz bırakır. Karakterlerine kendine has özellikleri bulunur. Bu özellikler ve isimleri hafızalara yer edinir.

En Çok Bilinen Çizgi Film Karakterleri Neler?

Garfield

Bugs Bunny

Mickey Mouse

Temel Reis

Red Kit

Şeker Kız Candy

Atom Karınca

Fred Çakmaktaş

Heidi

Çizgi Film Karakterlerinin İsimleri Ve Özellikleri

Garfield: 1978 senesinde Jim Davis tarafından oluşturulmuştur. Garfield iki amaca sahiptir uyumak ve yemek yemektir. Turuncu renkli Sarman kedi olan Garfield postacıdan, pazartesilerden ve örümceklerden nefret eder. Sahibi tarafından şımartılmış, aç, geveze, sürekli yorgun, obur, uyanık ve tembel olan bir kedidir.

Bugs Bunny: Oldukça keskin zekaya sahip olan ve tüm dünyada en fazla bilinen çizgi film karakterlerinden biridir. Güzel olan bir havucun peşine düşmemiş olduğu zamanlarda, oldukça meraklı olan hallerini sergiler. Soğukkanlı ve oldukça zekidir.

Mickey Mouse: Dünyadaki en popüler olan çizgi film karakterlerinden biridir. Başlarda yaramaz ve afacan bir karakter olan Mickey sevgi dolu, insancıl, neşeli bir karakterdir.

Temel Reis: Pipoya düşkün, kavgacı olan bir karakterdir. Başı sıkıştığında ve bir güce ihtiyacı olduğunda bir teneke kutu ıspanak yer ve gücüne kavuşur.

Red Kit: Gölgesinden daha hızlı silah çeken, Daltonların korkulu rüyası olan, kanun adamıdır. Düldül isimli beyaz atı ve Rin Tin Tin isimli köpeği vardır. Adaletsizliğin ve suçluların düşmanıdır.

Şeker Kız Candy: Yetimhaneye bırakılmış bir bebek olan Candy yıllar sonra evlatlık olarak verilir ve oldukça sıcakkanlı, neşeli bir karakterdir.

Atom Karınca: Bir karınca kolonisinde yaşayan Atom Karınca kötülerle mücadele eder ve bu mücadele sırasında uçabilir. Süper güçlü, süper hızlıdır. Şehir polisi ile işbirliği içinde çalışır.

Fred Çakmaktaş: Taş devrinde yaşamakta olan bir aile babasıdır. Ev hayvanları ve kızları Çakıl, eşi Vilma ile oldukça mutludur. Komşuları Barney ile çok iyi anlaşır fakat zaman zaman kavga edip küserler.