Elon Musk'ın Starship'i infilak etti

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Perşembe günü yedinci test uçuşunda Teksas'tan roketi fırlattıktan sonra 400 fit uzunluğundaki Starship'i uzayda kaybetti.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni ve geliştirilmiş uzay aracının motorlarının yükseliş sırasında devre dışı kaldığı ve SpaceX ekibinin mürettebatsız araçla temasını kaybettiği belirtildi.

BİR BAŞARI ELDE EDİLDİ



Starship infilak etse de, devasa mekanik kollarının roket güçlendiriciyi fırlatma rampasında ikinci kez nasıl yakaladığını başarıyla gösterdi.

“Çubukların” ilk ve tek başarılı yakalama ve geri dönüş manevrası 13 Ekim'deki fırlatma sırasında gösterilmişti.

8.5 DAKİKADA PATLADI

Patlamadan önce Starship'in Meksika Körfezi'ni yakınlaştırması ve Hint Okyanusu'nda kendini imha etmeden önce alıştırma olarak 10 kukla uydu bırakması gerekiyordu.

Bunun yerine, SpaceX mürettebatı görevinin sadece 8 buçuk dakikasında uzay aracıyla teması kaybetti.

Starship'in parlayan parçaları Turks ve Caicos adaları yakınlarında gökyüzüne doğru fırlarken görüldü.

STARSHIP'İN AMACI MARS

Musk'ın nihai hedefi Starship'i Mars'a insan göndermek için kullanmak. Yeterli testlerden sonra, diğer uydulara ve nihayetinde insanlara geçmeden önce uçakla gerçek Starlinks uyduları göndermeyi planlıyor.

Musk kalkıştan önce X'te yaptığı açıklamada “Her Starship fırlatışı Mars'a bir adım daha yaklaşmak demektir” dedi.

AY'A DA STARSHIP GİDECEK

Bu arada NASA, önümüzdeki yıllarda Ay'a astronot göndermek üzere bir çift Starship ayırdı.

Aynı günün erken saatlerinde bir başka milyarder Jeff Bezos da kendi roket şirketi Blue Origin'in New Glenn adlı en yeni süper büyük roketini fırlattı. Roket yörüngeye ulaştı ve Dünya'nın binlerce mil yukarısına bir uydu bıraktı ancak iniş sırasında imha edildi.

