eFootball PES 2021 ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

eFootball PES 2021 Season Update (PES 2021), E3 2019’da “En İyi Spor Oyunu” seçilen eFootball PES 2020’nin tüm başarılı özellik ve oynanışını koruyor ve yenilerini ekliyor. Yeni sezon için en yeni futbolcu ve kulüp verilerini içeren oyunda ayrıca, tarihi değiştirilmiş gerçek hayattaki turnuvanın öncesinde özel UEFA EURO 2020 modu ve içeriği de bulunacak.

1995 yılındaki ilk oyunla başlayan eFootball PES serisi bugüne kadar 100 milyonu aşkın satış gerçekleştirdi.



ANA ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SEZON GÜNCELLEMESİ – PES 2021 geçen yılın oyunu eFootball PES 2020’nin güncellenmiş hali ve oyuna en yeni futbolcu verilerini ve kulüp kadrolarını ekliyor. Bir çok ligde sezonların ertelenmiş olması nedeniyle belli lisanslı ligler ve takımları için en yeni veriler, ilk gün yamasıyla sunulacaktır (internet bağlantısı gerektirir).

– geçen yılın oyunu eFootball PES 2020’nin güncellenmiş hali ve oyuna en yeni futbolcu verilerini ve kulüp kadrolarını ekliyor. Bir çok ligde sezonların ertelenmiş olması nedeniyle belli lisanslı ligler ve takımları için en yeni veriler, ilk gün yamasıyla sunulacaktır (internet bağlantısı gerektirir). ÖZEL UEFA EURO 2020 İÇERİĞİ – 2021’deki gerçek turnuva öncesinde, resmi UEFA EURO 2020 içeriği eFootball PES 2021’in çıkışıyla birlikte oyunda mevcut olacak. Çevrimdışı UEFA EURO 2020 Turnuva modu, 55 UEFA milli takımı, Wembley Stadı ve fazlasıyla, yaz aylarında düzenlenecek turnuvayı önceden veya sonradan simüle etmenin en iyi yolu bu olacak.

– 2021’deki gerçek turnuva öncesinde, resmi UEFA EURO 2020 içeriği eFootball PES 2021’in çıkışıyla birlikte oyunda mevcut olacak. Çevrimdışı UEFA EURO 2020 Turnuva modu, 55 UEFA milli takımı, Wembley Stadı ve fazlasıyla, yaz aylarında düzenlenecek turnuvayı önceden veya sonradan simüle etmenin en iyi yolu bu olacak. İKONİK ANLAR SERİSİ – Şimdiki ve önceki futbol süperstarlarının kariyerlerinin en unutulmaz anlarını, yeni myClub serisi ile yeniden canlandırabileceksiniz.

STANDART & KULÜP VERSİYONLARI

STANDART VERSİYON – Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olan Lionel Messi’nin kapak yıldızı olduğu PES 2021 Standart versiyon, kutulu ve dijital olarak çıkacak.

– Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olan Lionel Messi’nin kapak yıldızı olduğu PES 2021 Standart versiyon, kutulu ve dijital olarak çıkacak. PARTNER KULÜP VERSİYONLARI – Oyuncular ilk defa dijital platformlarda eFootball PES 2021’in özel Kulüp Versiyonlarını satın alabilecekler. FC Barcelona, Juventus, Manchester United, FC Bayern ve Arsenal FC için hazırlanan bu yeni Kulüp Versiyonlarında, myClub kadroları, İkonik Anlar Serisi futbolcuları, eşsiz formalar, özel menüler ve fazlası gibi kulübe özel içerikler bulunacak.

– Oyuncular ilk defa dijital platformlarda eFootball PES 2021’in özel Kulüp Versiyonlarını satın alabilecekler. FC Barcelona, Juventus, Manchester United, FC Bayern ve Arsenal FC için hazırlanan bu yeni Kulüp Versiyonlarında, myClub kadroları, İkonik Anlar Serisi futbolcuları, eşsiz formalar, özel menüler ve fazlası gibi kulübe özel içerikler bulunacak. SADAKAT İNDİRİMİ – En sıkı oyuncularımızı ödüllendirmek adına, eFootball PES 2020 yoluyla (LITE dahil) eFootball PES 2021 Külüp Versiyonu için ön sipariş verenlere %20 indirim uygulanacak).

– En sıkı oyuncularımızı ödüllendirmek adına, eFootball PES 2020 yoluyla (LITE dahil) eFootball PES 2021 Külüp Versiyonu için ön sipariş verenlere %20 indirim uygulanacak). ESKİ OYUNCU BONUSU – Ayrıca, eFootball PES 2020’de myClub oynamış olanlar için oyunda ulaştıkları noktaya bağlı olarak çeşitli ödüller Eski Oyuncu Bonusu adı altında sunulacak. Ödüller ve detaylar sonradan resmi web sayfasında açıklanacak.

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE 15 Eylül’de PlayStation 4, Xbox One ve PC (Steam) için çıkacak.