CS GO Operation Riptide güncellemesi yayında! Pek çok mod eklendi

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Türkçe Girdap Operasyonu anlamına gelen Operation Riptide, yeni mücadeleler, yeni haritalar, yeni oyun modu seçenekleri, haftalık görevler, yeni ajanlar, silah koleksiyonları, çıkartmalar ve yamalar ile oyun severlerle buluşacak.

CS GO Operation Riptide favori oyun modlarını farklı şekillerde oynama olanağı sunuyor. Kısa Rekabetçi maçlardan, Takımlı Ölüm Maçı'na kadar her kesime hitap eden modlar oyunda yerini alıyor.

Kısa maçlar sayesinde 5'e 5 maç deneyimini 16 rauntta ve yaklaşık 25 dakikada tamamlamak mümkün olacak.

HALF LİFE BENZERİ MOD

Her Şey Serbest Ölüm Maçı'nda takım arkadaşları dahil herkesi öldürmek serbest olacak. Bu mod, pek çok oyuncuda Half Life oyununun genel hatlarını hatırlatacak.

Silahlar - M4A1-S artık vücuda daha fazla hasar, Deagle ise daha az hasar verecek. Çifte Beretta'ların fiyatı azaltıldı.

Harita Değişiklikleri - Dust 2'de T başlangıç noktasından ortanın görülebilmesi engellendi.

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Yıkım ve Silah Yarışı - Yıkım modu daha hızlı olacak şekilde elden geçirildi. Silah Yarışı'ndaki silah sırası değiştirildi (seri leş yapanlar sağlık iğnesi alabilecek).

OPERASYON BİLETİYLE NE GELİYOR?

Girdap Operasyonu Bileti satın alan oyuncular şunları alacak: