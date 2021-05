CS GO kan silme kodu nedir? (Console)

FPS açılımı ile Frame Per Second oyunlardaki kare hızı olarak belirtilmektedir. CS Go oyunu da bir FPS oyunudur. Oyunu satın alan ve indiren kullanıcılar oyun içerisindeki kan silme kodunu sıklıkla araştırmaya başlamıştır.

CS Go Kan Silme Kodu Nedir?

CS Go oyunu, açılımı ile Counter Strike Global Offensive yılında çıkmış bir FBS oyunudur. Oyunu yaratan ve sunan Valve olmaktadır. Oyun ilk zamanlar Half - Life modu olarak ile ortaya çıkmış idi. Daha sonra Valve CS'nin haklarını satın almış ve CS adı ile son sürüm ortaya çıkmıştır. Daha sonra CS ekibi ile birleşerek tekrar bir oyun yapmaya başladı ve şuan pek çok kişi tarafından sevilen CS Go oyunu oluşturulmuştur.

CS Go oyunu profesyonel olarak oynayan oyuncular ekranlardaki kan görsellerini uzun süre görmekten oldukça şikayet etmektedir. Fakat Valve şirketi bu durumu devre dışı bırakmak için kısa bir kod girilmesini sağlamıştır. Bu kod ile bu eklentinin devre dışı bırakmak mümkündür. Profesyonel turnuvalarda sporcuların kan silme koduna ihtiyaçları bulunmaktadır. Bunun için kod geliştirici konsolun açılması gerekmektedir. Burada metin yerine şu kod girilmelidir:

- Bind ''shift'' '' +speed;r_cleardecals''

Bu kodun konsola yazılmasının ardından hangi tuşa atadıysanız tuşa basarak kanları silebilirsiniz. Bu sayede CS Go oyunu içerisinde kan silme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.