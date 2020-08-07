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Teknoloji
Haber Giriş: 07.08.2020 - 07:15,Son Güncelleme:

Brawlhalla, telefonlar için ücretsiz yayınlandı

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Brawlhalla, telefonlar için ücretsiz yayınlandı
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Ubisoft, Brawlhalla’nın mobil platformlara geldiğini duyurdu. Bir dövüş oyunu olan Brawlhalla, iPhone için App Store ve Android cihazlar için Google Play’e gelecek.

Yeni Efsane Jaeyun veya Rayman gibi artacak olan 50 Legend (Efsane) arasından seçim yaparak, oyuncular tek oyunculu ve koop modlarının yanı sıra çevrim içi ve yerel yarışmalara katılabiliyor. Bu Efsanelere ek olarak, oyuncular Cartoon Network Adventure Time’dan Finn ve Jake ile Cartoon Network Ben 10’den Elmas Kafa, Dört Kol ve Ateş Topu gibi uzaylıları da Epic Crossovers (Dünyaların Birleşimi) olarak oynayabiliyor.

Brawlhalla şu anda Nintendo Switch sistemi, PlayStation 4, Xbox One X’in de dahil olduğu Xbox One cihazları ve Windows PC'de 40 milyondan fazla oyuncu için platformlar arası oynamayı destekliyor. Mobil oyuncular oyunun çıkışından itibaren platformlar arası oynamaya katılabilecekler.

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