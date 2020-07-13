Brawlhalla, şimdi de mobil cihazlara geliyor

Yeni Efsane Jaeyun veya Rayman gibi 50 Legend (Efsane) arasından seçim yaparak, oyuncular tek oyunculu ve koop modlarının yanı sıra çevrim içi ve yerel yarışmalara katılabilir. Bu Efsanelere ek olarak, oyuncular Cartoon Network Adventure Time’dan Finn ve Jake ile Cartoon Network Ben 10’den Elmas Kafa, Dört Kol ve Ateş Topu gibi uzaylıları da Epic Crossovers (Dünyaların Birleşimi) olarak oynayabilirler.

Brawlhalla şu anda Nintendo Switch sistemi, PlayStation 4, Xbox One X’in de dahil olduğu Xbox One cihazları ve Windows PC'de 40 milyondan fazla oyuncu için platformlar arası oynamayı destekliyor.



Mobil oyuncular oyunun çıkışından itibaren platformlar arası oynamaya katılabilecekler.



