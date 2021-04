Bilgisayarım yavaşladı ya da yavaş açılıyor diyenler için bilgisayarı hızlandırma önerileri

Yıllar geçtikçe bilgisayarlar yavaşlıyor. Satın aldıktan iki yıl sonra, Windows önemli ölçüde daha yavaş açılıyor.

Bilgisayarım Yavaşladı Ne Yapmalıyım?

Ne zaman endişelenmelisiniz? Bilgisayarın başlaması dört veya beş dakika sürdüğünde, bir yazılımdan diğerine geçmek üç saniye engellendiğinde bu durum görülmektedir. Ne yazık ki, çok sık bir senaryo. Bazı kullanıcılar çok daha kötü bir deneyim yaşar. Bir bilgisayarın başlatılması on beş dakika sürebilir, bir programı her açtığınızda iki dakika, her tıklamada on saniye. Dayanılmaz oldukları kadar anormal de yavaşlayabilir.

İlk tepki, yeni bir bilgisayar satın almak olacaktır. Buna direnmeliyiz. Özellikle bilgisayar dört yaşından küçükse bu durumda cesaretinizi iki elinize almanız gerekir. İyi bir temizlik iki saat sürer. Öncelikle gereksiz yazılımları kaldırın. Sabit sürücüde biraz yer açın. Virüsleri ortadan kaldırın.

Bundan sonra, bilgisayar yavaş kalırsa, derinlemesine bir temizlik gerekir ve belki de bilgisayarı ilk haline geri yükleyecek, ancak bir günlük çaba gerektiren bir sıfırlama. Bu çözümleri kreşendo olarak uygulayın. İlk yöntem tatmin edici değilse, ikinciye geçin. Üçüncüsü, en sorunlu durumlar için ayrılmıştır.

Gereksiz Yazılımları Kaldırın

Yavaşlamanın ilk nedeni çok fazla yazılımın yüklenmesidir. Her yeni program bilgisayarı yavaşlatır.

Tersine, kaldırılan her yazılım bilgisayarı hızlandırır. Bu yüzden gereksiz yazılımları kaldırın. Genel bir kural olarak, belirgin bir ivmeyi fark etmek için birçok programı kaldırmanız gerekir. Ancak bazen büyük yazılımları kaldırmak yeterlidir.

Uyarı: Yalnızca bildiğiniz programları kaldırın. Nasıl kullanılacağını bilmediğiniz bir programı asla ortadan kaldırmayın.

İşte izlenecek adımlar. Başlat menüsünü ve ardından Denetim Masası'nı tıklayın. Windows XP kullanıyorsanız, Program Ekle veya Kaldır'a tıklayın. Windows Vista'da Programlar ve Özellikler'e tıklayın. Windows Seven ile Program kaldır'a tıklayın.

Yavaşlamaların diğer yaygın nedeni bellek doygunluğudur. Düzgün çalışması için, bilgisayarın sabit sürücüde az miktarda boş alana ihtiyacı vardır. Bazen bilgileri depolamak için kullanır. Bu "sanal" bellek olmadan, zaman zaman ciddi yavaşlamalar yaşar.

Bilgisayarı Hızlandırma Önerileri

Bir bilgisayar ne kadar eski olursa, sabit diski o kadar çok binlerce nişe bölünür. Bu parçalanma bilgisayarı yavaşlatır. Windows, 2008'den beri sabit sürücüyü otomatik olarak temizler. Ne yazık ki bazı bilgisayarlarda, birleştirme adı verilen bu manevra manuel olarak başlatılmalıdır.

İşlem başladıktan sonra birkaç saat sürer. Yatmadan önce tetikleyin. Başlat menüsünü, ardından tüm programlar'ı, ardından Donatılar ve son olarak Sistem Araçları'nı tıklayın. Disk Birleştiricisi'ni ve ardından Birleştir'i tıklayın.

Antivirüs, düzeltmesi kolay yavaşlamaların son nedenidir. Virüsten koruma yazılımını değiştirirken, bazı kullanıcılar eskisini kaldırmayı unutur ve bu da bilgisayarı çok yavaşlatır.

Bilgisayarınızda yalnızca bir antivirüsün çalıştığını kontrol edin. Gerekirse eskisini kaldırın. Diğer

kullanıcılar ise tam tersi hatayı yapar. Virüsten koruma yazılımlarını ihmal ediyorlar, kötü amaçlı yazılımların önünü açıyorlar. Bunlar bilgisayarı önemli ölçüde yavaşlatabilir.

Tüm bu manipülasyonlar yeterli olmayabilir, çünkü yaşlanan bir bilgisayar, çözülmesi daha karmaşık olan başka sorunlardan şikayetçidir. "Kayıt defteri" kirleniyor. RAM yazılımla doyurulmuştur. Ultra hızlı ancak küçük olan bu özel bellek, bilgisayarın düzgün çalışması için gereklidir. Ayrıca casus yazılımlar bilgisayarın dikkatini çekebilir ve bilgisayarı yavaşlatabilir. Windows başlangıcı gereksiz yere ağır olabilir. Kayıt defterini temizlemek, RAM'i düzenlemek, başlangıcı temizlemek, casus yazılımları ortadan kaldırmak dört karmaşık işlemdir. Bunu başarmak için bir asistan kullanıyoruz. Glary Utilities yazılımın kapsamlı olanıdır. Ortalama bir kullanıcı tercihen basit bir yazılım edinecektir. TuneUp'ı öneririz.