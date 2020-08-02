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Teknoloji
Haber Giriş: 02.08.2020 - 01:52,Son Güncelleme:

Bilgisayarı kim buldu ve icat etti? Bilgisayar ne zaman bulundu

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Bilgisayarı kim buldu ve icat etti? Bilgisayar ne zaman bulundu
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Gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayarların yaşamımızda vazgeçilemez bir yer edindiği ve insanlığa sunulan en büyük buluşlardan biri olduğu çok açıktır. Bilgisayarlar elle veya zihinden yapılmasına olanak olmayan işlemleri çok kısa sürede bizlere sunması, onu vazgeçilmez yapmıştır. Peki, bilgisayarı kim buldu ve icat etti? Bilgisayar ne zaman bulundu?

Bilgisayar kendisine yüklenen verileri depolayan ve ihtiyaç duyulduğunda sunan akılla bir sistemdir. İcat edilen ilk bilgisayara ENIAC adı verilmiştir. Bilgisayarın buluşundan itibaren şaşırtan gelişim basamakları olmuştur. Bilgisayar ilk icar edildiği zaman bir odaya kaplayacak büyüklükteyken günümüze neredeyse cebimize girebilecek şekilde küçülmüştür.

 Bilgisayarı Kim Buldu?

 Tarihteki icat edilen ilk bilgisayarın abaküs olduğu veya 1622 senesinde William Oughtred’in icat ettiği söylenebilir. Ancak günümüz bilgisayarlarına benzeyen ilk örnek Fark Makinesini, İngiliz matematikçi olan Charles Babbage tarafından 1833-1871 seneleri arasında tasarlayarak çalıştırmayı başarmıştır.

 Bilgisayar Ne Zaman Bulundu?

 İlk bilgisayar 1833-1871 seneleri arasında Charies Babbage tarafından üretilmiştir. Charles Babbage ürettiği bu prototipi 1870 senesine kadar geliştirilmiştir. Mucit Charles Babbage sayıları ekleyip çıkararak işlem yapan Difference Engine üretmiştir. Üretmiş olduğu bu fark makinesini birleştirmek yerine çok daha geliştirme hedefiyle bilgisayarı üretmiştir. Charies Babbage’in üretmiş olduğu bu cihaz toplama-çıkarma vb. basit işlemleri gerçekleştiren bir bilgisayardı. Günümüz bilgisayarlarının ilk üretimine bakıldığındaysa ilk dijital bilgisayarlar 1945 yılında üretilmiştir. Böylece bilgisayarlar tarihte büyük bir yol kat ederek günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

 

 

 

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