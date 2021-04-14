Bilgisayarda İnternet Sitesi Engelleme işlemi nasıl yapılır? Belirli siteleri engelleme ve izin verme

Bilgisayarda internet sitesinin engellemek için kullanılabilecek Mozilla Firefox, Google Chrome ve Internet Explorer gibi çeşitli alternatif tarayıcılarla yüklenebilecek eklentilerden yararlanmak mümkün olmaktadır.

Bilgisayarda İnternet Sitesi Engelleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Kafalarda oluşan " bilgisayardaki herhangi bir siteyi nasıl engellerim?” Şeklindeki soru işaretinin cevap bulması için Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Google Chrome gibi tarayıcılar vasıtasıyla yüklenebilen eklentilerden yararlanılabilir. Fakat bilgisayardaki herhangi bir sitenin engellenmesi işleminin yapılması için gerekli olan işlemin bütününün tek tek tarayıcılara yapılmasının gerekliliği söz konusudur.

Bunun anlamı bilgisayarda engellenmek istenen sitenin farklı bir tarayıcıda engellenmiş olması durumunda girişin engellenmiş olduğu internet sitesi yahut sitelerine giriş yapılması mümkün olmaktadır. Bu sebepler bilgisayarda kullanılmakta olan tarayıcıların her birinde girilmesi istenmeyen sitenin engellenmiş olmasının gerekliliği söz konusudur. Bunun için elbette herhangi bir yazılıma yahut eklentiye ihtiyaç duyulmadan bilgisayarda internet sitesi engelleme işlemini yapmak mümkün olmaktadır.

Belirli Siteleri Engelleme İşlemi

Bilgisayar üzerinde belirli siteleri engellemek için başvurulabilecek çok çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri de Windows işletim sistemi üzerinden yapılabilecek olan web siteleri engelleme işlemidir. Bunun için ilk olarak yönetici olarak ;

Yönetici olarak bilgisayar açılır ve ardından Bilgisayarınızdaki C:\Windows\System32\drivers\etc klasörüne giriş yapılır. Buradaki hosts dosyası Not Defteri uygulaması ile birlikte açılır ve ardından Sayfanın en alt kısmına 127.0.0.1 www.siteadi.com şeklinde engellemek istenene internet sitesi yazılır ve engellemek istenen her bir site ayrı bir satır olarak yazılır. Sonrasında dosya kaydedilir ve bilgisayar yeniden başlatılarak belirli siteleri engelleme işlemi tamamlanmış olur.

Belirli Sitelere İzin Verme İşlemi

Bilgisayarda yalnızca belirli sitelere izin verme işlemi gerçekleştirilmek isteniyorsa bunun için ilk olarak Denetim Masası - Görüntüleme ölçütü - Büyük simgeler olarak belirlenir ve sonrasında İnternet seçenekleri kısmına tıklanır. Açılan internet özellikleri penceresi üzerinden "Bağlantılar" sekmesine tıklanır. Ardından sağ alt kısımda bulunan "Yerel Ağ Ayarları" butonuna tıklanır.

Yerel Ağ (LAN) ayarları penceresindeki " Yerel ağınız için bir proxy sunucu kullanın (Bu ayarlar çevirmeli bağlantılarda ya da VPN bağlantılarda geçerli olmaz) yazısının önünde bulunan kutucuğa tik konulur. Yazının alt kısmında bulunan Adres kutucuğuna ise 0.0.0.0 değeri yazılır. Gelişmiş butonuna tıklanır ve açılan "Proxy ayarları" penceresindeki "Özel durumlar" bölümüne girilmesine izin verilen internet sitesi adresleri aralarına noktalı virgül olacak şekilde yazılır. Sonrasında Tamam butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.