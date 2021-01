Avrupa'nın en çok satan oyunu FIFA 21 oldu

Konami'nin PES serisi ile rekabet halinde olan EA Sports, son olarak satışa sunduğu FIFA 21 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. GfK Entertainment tarafından yayınlanan rapora göre FIFA 21, Avrupa'da 2020 yılının en çok satan kutulu oyun oldu.

İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya dahil nüfusu yoğun olan Avrupa ülkelerinde büyük ilgi gören oyun, birçok ülkede liste başı oldu. Ancak Rusya, Fransa ve Finlandiya'da liste başı olamayan FIFA 21, Fransa'da yerini Animal Crossing: New Horizons'a, Rusya'da ise The Last of Us Part 2'ye kaptırdı.



FIFA 21 ile birlikte Animal Crossing: New Horizons, Minecraft, The Last of Us Part 2, GTA V ve Mario Kart 8 Deluxe, kutulu oyun satışları söz konusu olduğunda büyük bir başarı gösterdi. İşin ilginç yanı ise GTA V ve Mario Kart Deluxe gibi geçmiş yıllarda satışa sunulan oyunların halen ilgi görüyor olması.

Ancak bu tablo, FIFA serisinin ilk başarısı değil. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da EA Sports, liste başı olmayı başarmıştı.

GfK Entertainment verileri Avrupa'yı kapsıyor, ancak Türkiye tabloda yer almıyor.