ASUS, oyunculara iÃ§in yeni router modellerini duyurdu

Ã‡ok satan RT-AC86U modelinin geliÅŸtirilmiÅŸ bir sÃ¼rÃ¼mÃ¼ olan RT-AX86U, klasik siyah kasaya oyunlardan ilham alan kÄ±rmÄ±zÄ± hatlar ekliyor. Bu model, ultra gÃ¼Ã§lÃ¼ Wi-Fi 6 teknolojisini toplamda 5700 Mbpsâ€™e ulaÅŸan hÄ±zlarla birlikte sunarken, gÃ¶z alÄ±cÄ± RT-AX82U ise 5400 Mbpsâ€™e kadar Wi-Fi 6 hÄ±zÄ± ve muhteÅŸem Aura RGB dinamik aydÄ±nlatma efektleriyle bezeli fÃ¼tÃ¼ristik tasarÄ±mla geliyor.

Her iki model de baÅŸta mobil oyuncular olmak Ã¼zere tÃ¼m oyunculara hitap eden, kullanÄ±mÄ± kolay gÃ¼Ã§lÃ¼ oyun hÄ±zlandÄ±rma Ã¶zelliklerine sahip. ASUS Router uygulamasÄ±nda tek tÄ±kla etkinleÅŸtirilebilen bir Mobile Oyun Modu bulunuyor. Kablolu cihazlara Ã§evrim iÃ§i denetim paneli Ã¼zerinden ya da doÄŸrudan Gaming Portâ€™a baÄŸlayarak kolayca Ã¶ncelik verilebiliyor. RT-AX86Uâ€™da ayrÄ±ca 2.5 Gbps WAN/LAN portu bulunuyor. Bu port WAN, LAN ve Wi-Fi iÃ§in gerÃ§ek 2 Gbps aÄŸ baÄŸlantÄ±sÄ± sunuyor.

Ebeveyn kontrolÃ¼ Ã¶zelliklerine sahip ASUS AiProtection Pro, oyun iÃ§in kullanÄ±lan akÄ±llÄ± telefonlar da dahil olmak Ã¼zere tÃ¼m baÄŸlÄ± cihazlara koruma saÄŸlÄ±yor. Routerâ€™lar ayrÄ±ca benzersiz ASUS AiMesh teknolojisine de destek veriyor. Bu sayede bu modelleri AiMesh uyumlu diÄŸer ASUS routerâ€™larla birlikte kullanarak bir aÄŸ sistemi oluÅŸturup tÃ¼m evi kapsayan bir aÄŸ kurmak mÃ¼mkÃ¼n oluyor.Â



Wi-Fi 6

RT-AX86U ve RT-AX82U oyuncu routerâ€™larÄ± yeni Wi-Fi 6 standardÄ±nÄ±n avantajlarÄ±nÄ± sunarken, mevcut Wi-Fi cihazlarÄ±yla da tamamen uyumlu Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Wi-Fi 6 teknolojisi daha yÃ¼ksek hÄ±z, daha verimli aÄŸ baÄŸlantÄ±sÄ± ve daha geniÅŸ menzilin yanÄ± sÄ±ra baÄŸlÄ± cihazlarÄ±n pil Ã¶mrÃ¼nÃ¼ de geliÅŸtiriyor.

RT-AX86U ve RT-AX82U modellerindeki Wi-Fi 6 teknolojisi 160 MHz kanallarÄ±nÄ± kullanarak RT-AX86Uâ€™da 5700 Mbps, RT-AX82Uâ€™da ise 5400 Mbpsâ€™e ulaÅŸan hÄ±zlar sunuyor. Wi-Fi 6 devrim niteliÄŸinde bir Ã¶zellik olarak OFDMA teknolojisi ile MU-MIMO Ã¶zelliÄŸini bir araya getiriyor. BÃ¶ylece, birden fazla cihazÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortamlarda aÄŸ kapasitesi ve verimliliÄŸi artÄ±yor, Wi-Fi sinyal menzili geniÅŸliyor ve daha iyi kapsama alanÄ± elde ediliyor. Bunun sonucunda daha az Wi-Fi Ã¶lÃ¼ noktasÄ± oluÅŸuyor ve tÃ¼m cihazlara daha hÄ±zlÄ± ve daha gÃ¼venilir Wi-Fi baÄŸlantÄ±sÄ± sunuluyor. Evin tamamÄ±nda kaÃ§ adet cihaz baÄŸlÄ± olursa olsun kullanÄ±cÄ±lar oyun keyiflerinin diÄŸer cihazlardaki dosya indirme veya yayÄ±n izleme gibi iÅŸlemlerden etkilenmeyeceÄŸinden emin olabiliyor. Wi-Fi 6â€™da bulunan Target Wake Time Ã¶zelliÄŸi ise mobil cihazlarÄ±n ve IoT aygÄ±tlarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§ tÃ¼ketimini azaltarak oyunlar iÃ§in daha uzun pil Ã¶mrÃ¼ sunuyor.Â

Oyunlar iÃ§in tasarlandÄ±

RT-AX86U ve RT-AX82U kullanÄ±cÄ±larÄ±n oyunlarÄ± hÄ±zlandÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Ã¶zelliklerle donatÄ±ldÄ±.

Ãœcretsiz ve kullanÄ±mÄ± kolay ASUS Router uygulamasÄ±na Mobil Oyun Modu eklendi. Tek dokunuÅŸla mobil oyunlarÄ± hÄ±zlandÄ±rma imkanÄ± sunan bu Ã¶zellik, ASUS Router uygulamasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cihazÄ±n tÃ¼m trafiÄŸine otomatik olarak Ã¶ncelik veriyor ve mÃ¼mkÃ¼n olan en iyi oyun deneyimini yaÅŸatÄ±yor. AyrÄ±ca mobil cihazlar, daha boÅŸ olan 5 GHz bandÄ±nda daha yÃ¼ksek hÄ±zlardan yararlanabiliyor.

KullanÄ±cÄ±lar routerâ€™Ä±n Ã§evrim iÃ§i denetim panelindeki Gear Accelerator iÅŸlevini kullanarak istedikleri cihaza da Ã¶ncelik verebiliyor. Kablolu oyun cihazlarÄ± iÃ§in Ã¶zel olarak ayrÄ±lan Gaming Port adlÄ± LAN giriÅŸi ise baÄŸlanan cihaza Ã¶ncelik tanÄ±yor.

Open NAT Ã¶zelliÄŸinin sunduÄŸu Ã¼Ã§ adÄ±mlÄ± kolay yapÄ±landÄ±rma iÅŸlemiyle port yÃ¶nlendirme kolaylaÅŸÄ±rken, Adaptive QoS de oyunlar dahil olmak Ã¼zere farklÄ± uygulamalarÄ±n trafiÄŸine Ã¶ncelik verecek ÅŸekilde ayarlanabiliyor.Â

RT-AX86Uâ€™da ayrÄ±ca WAN ya da LAN iÃ§in kullanÄ±labilen 2,5 Gbps baÄŸlantÄ± noktasÄ± ile yÄ±ldÄ±rÄ±m hÄ±zÄ±nda 2 Gbps kablolu baÄŸlantÄ± kurulabiliyor. BÃ¶ylece RT-AX86U; WAN, LAN ve Wi-Fi ile 2,5 Gbps aÄŸ desteÄŸi sunuyor.

RT-AX86U, en iyi bulut oyun deneyimi iÃ§in NVIDIA GeForce NOW tarafÄ±ndan Ã¶nerilirken, RT-AX82U da GeForce NOW programÄ±na dahil olmak iÃ§in hazÄ±r hale geldi.Â

RT-AX82Uâ€™nun Ã¶n kÄ±smÄ± boyunca uzanan pencereli kÄ±sÄ±mda Aura RGB aydÄ±nlatma sistemi yer alÄ±yor. Oyuncular gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ± efekti gibi tamamen renkli dinamik desen alternatifleri arasÄ±ndan istediÄŸini seÃ§ip dilediÄŸi renklerle kullanabiliyor. AyrÄ±ca, daha sakin bir etki iÃ§in sabit bir desen de tercih edilebiliyor.Â

RT-AX86U ve RT-AX82U gÃ¼venlik iÃ§in en yeni WPA3 kablosuz gÃ¼venlik protokolÃ¼nÃ¼ kullanÄ±yor. ÃœrÃ¼nler ayrÄ±ca, kullanÄ±m Ã¶mÃ¼rleri boyunca Ã¼cretsiz ASUS AiProtection Pro ile kurumsal dÃ¼zeyde gÃ¼venlik ve geliÅŸmiÅŸ ebeveyn kontrolÃ¼ Ã¶zellikleri sunuyor. AiProtection Pro; akÄ±llÄ± telefonlar ve IoT cihazlarÄ± gibi geleneksel antivirÃ¼s yazÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±n kullanÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± cihazlar da dahil olmak Ã¼zere aÄŸa baÄŸlÄ± tÃ¼m cihazlarÄ± koruma altÄ±na alÄ±yor.

YerleÅŸik ASUS AiMesh desteÄŸi sayesinde RT-AX86U ve RT-AX82Uâ€™yu AiMesh Ã¶zellikli routerâ€™larla kurulmuÅŸ bir aÄŸ sisteminde kontrolcÃ¼ veya dÃ¼ÄŸÃ¼m olarak kullanmak da mÃ¼mkÃ¼n. AiMesh aÄŸlarÄ± tÃ¼m kablosuz cihazlar iÃ§in evin her yerini kapsayan Wi-Fi aÄŸÄ±yla kusursuz dolaÅŸÄ±m sunuyor ve Ã¶lÃ¼ noktalarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yor.



