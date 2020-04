Assassin's Creed Valhalla resmen duyuruldu!

Assassin’s Creed Black Flag ve Assassin’s Creed Origins'in arkasındaki ekip tarafından Ubisoft Montreal'de geliştirilen Assassin’s Creed Valhalla, oyuncuları savaş ve zafer masallarıyla büyüyen azılı bir Viking akıncısı olan Eivor'un destanını yaşamaya davet ediyor. Büyüleyici bir Viking deneyimi sunan oyun, oyuncuları İngiltere'nin acımasız Karanlık Çağlarına bırakarak onlara hem güzel hem dinamik bir açık dünya sunuyor. Oyuncular serinin bu son oyununda; baskınlar, yerleşim yerlerini genişletme, güçlerini pekiştirme ve etkilerini yayma gibi yeni özelliklerden yararlanabilirler.

Assassin’s Creed Valhalla’nın Yaratıcı Yönetmeni Ashraf Ismail, “Oyuncuların önlerindeki inanılmaz Viking yolculuğunu deneyimlemelerini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. “Bir Viking akıncısı ve bir klan lideri olarak Eivor'un yerinde olacak olan oyuncular, İngiltere'yi ele geçirmek için bir güç mücadelesinin ortasındayken yeni bir ev kurma çelişkisiyle karşı karşıya kalacaklar.” sözlerini kaydetti.

Oyuncular erkek ya da kadın Eivor olarak oynamayı seçebilecek ve saç, dövme, savaş boyası ve teçhizatı özelleştirme yeteneği de dahil olmak üzere farklı özelleştirme araçlarına erişebilecekler. Siyasi ittifaklar, savaş kararları ve diyalog seçimleri Assassin's Creed Valhalla dünyasını etkileyebilir, bu nedenle oyuncular klanlarının evini ve geleceğini korumak için akıllıca seçimler yapmalı.



MS dokuzuncu yüzyılda sonsuz savaşlar ve azalan kaynaklarla Norveç'ten sürülen oyuncular, Eivor'un Norsemen klanını buzlu Kuzey Denizi boyunca İngiltere'nin bölünmüş krallıklarının zengin topraklarına götürecekler. Oyuncular, klanları için yeni bir gelecek planlamalı ve Viking savaşçılarının acımasız dövüş tarzını, her zamankinden daha fazla düşman çeşitliliğine karşı çift silah kullanma yeteneğini içeren yenilenmiş bir savaş sistemiyle yeniden yaşamalı. Kaynakları güvence altına almak için, oyuncular çok ihtiyaç duydukları ganimetler ve kaynaklar toplamak adına viking gemilerini kullanarak belli yerlere baskınlar yapabilirler. Vikingler yeni evlerine yerleşmeye başladığında, başta onları putperest olarak kınan ve uygar bir İngiltere'nin tek hükümdarı olarak görünen Wessex Kralı Aelfred dahil olmak üzere Saksonlar'ın direnişiyle karşılaşırlar. Her şeye rağmen, Eivor, Valhalla'ya ulaşmak için gerekli olanı yapmalı.

Ayrıca, Assassin’s Creed Valhalla'nın Gold, Ultimate ve Collector’s Sürümleri ve Ubicollectibles ürünleri de duyuruldu:

Gold Edition temel oyunu ve Season Pass'i içerecek.

Ultimate Edition temel oyunu, Season Pass’i ve oyunculara özel kişiselleştirme içeriğine erişim sağlayan Ultimate Paket'i içerecek: Berserker Gear Paketi, Berserker Settlement Paketi, Berserker Longship Paketi ve silahları veya teçhizatı geliştirmek için kullanılan bir Runes Seti.

Collector’s Edition içeriğinde temel oyun, Season Pass, Ultimate Paket, Eivor'un üst düzey Ubicollectibles kopyası ve Drakkar (yükseklik: 30cm), Koleksiyoncu Kılıfı, üzerinde benzersiz bir sanat eseri olan bir Steelbook, numaralı bir özgünlük sertifikası, kuzgunu ve baltasıyla Eivor'un Viking Heykelciği (yükseklik: 5cm), özel baskı resimler ve oyunun Seçilmiş Müzikleri bulunur. Koleksiyoncu Sürümü yalnızca Ubisoft Store’da olacaktır.

Eivor Wolf-Kissed Heykelciği ve Hidden Blade Kopyası dahil olmak üzere bağımsız Ubicollectibles ürünleri.

Assassin’s Creed Valhalla ön siparişi veren oyunun fanları, oyuncuların intikam arayışında efsanevi bir İskandinav Berserker'e katılacağı ek bir görev olan The Way of the Berserker'e sahip olacaklar.

Son olarak, oyunun fanları, şimdi ön sipariş için mevcut olan Penguin Random House tarafından yayınlanan orijinal romanla, Assassin's Creed Valhalla dünyasına adım atabilecekler.