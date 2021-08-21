Artı Eksi İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Üst Üste Artı Eksi İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Artı ve eksi simgeleri ayrı ayrı kullanılabileceği gibi ikisinin beraber kullanıldığı bir simge de bulunmaktadır. Bu tuşu yapmanın kısa bir yolu yoktur. Ancak ± yapmak için klavyenin sağ tarafında bulunan rakamlar ile farklı tuşların kombinasyonuyla bu işaret yapılabilmektedir.

Artı Eksi İşareti Nasıl Yapılır?

Artı eksi işaretinin metine nasıl kolay yoldan ekleneceği merak edilmektedir. Bu işaret klavye yardımı ile kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Doğru tuş kombinasyonları ile bu işlemi yapmak çok basittir.

Artı eksi işaretinin yapılması için alt + 241 kombinasyonunun kullanılması gerekmektedir. Klavyede boşluk tuşunun sol tarafındaki alt tuşuna basılı tutulurken diğer yandan sırası ile 2-4-1 tuşlarına basılması gerekmektedir. Bunun dışında aynı simgeyi alt + 0177 tuşları ile de yapmak mümkündür. Yine aynı şekilde klavyede boşluk tuşunun sol tarafındaki alt tuşuna basılı tutarken sırası ile 0-1-7-7 tuşlarına basmak gerekmektedir.

Klavye ile Üst Üste Artı Eksi İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 ve Mac) Nasıldır?

Metinlerde bazen (±) simgesi kullanılmak istenebilir. Ancak bu simgenin klavye üzerinde herhangi bir kısaltması yoktur. Ancak klavyedeki çeşitli tuşları kullanarak (±) simgesini kolay bir şekilde yapmak mümkün olmaktadır. Bu tuş kombinasyonlarının yanı sıra (±) simgesini yapmanın farklı bir yöntemi de vardır. Bu simgeyi mouse yardımı ile kopyalayıp eklemek istediğiniz metine kolay bir şekilde yapıştırabilirsiniz.