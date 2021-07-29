Acer'ın oyunculara yönelik yeni dizüstü bilgisayarları ortaya çıktı

Yeni Işın İzleme ve Tensor Çekirdekleri ile akış özellikli çoklu işlemcilere sahip, NVIDIA’nın 2. Nesil RTX mimarisi Ampere tarafından desteklenen bu ürünler, bu GPU’larla desteklenen yeni 3. Nesil Max Q teknolojilerini kullanıyor ve yapay zekayı ve yeni sistem optimizasyonlarını kullanıyor.



Acer’ın GeForce RTX 30 serisindeki oyun bilgisayarlarından GeForce RTX 3060 ekran kartı ile gelen Acer Nitro 5, 10. Nesil Intel Core i7 işlemciden güç alıyor. 15,6 inç büyüklüğünde IPS Full HD ekrana sahip olan cihaz, 144 Hz tazeleme oranı ile geliyor. Cihaz, ayrıca bir çift M.2 PCIe SSD ve 32 GB’ye kadar DDR4 RAM ile öne çıkıyor.



Dizüstü bilgisayarın daha sade tasarımlı kasası ile yüzde 80 ekran-gövde oranı sunan daha dar çerçeveleri de bir başka öne çıkan özellik.



Acer’ın termal yönetimdeki yenilikleri, Nitro 5’in soğutma performansını artırıyor. Bir çift fan ve dört hava çıkışına sahip tasarıma ek olarak, Acer CoolBoost teknolojisi de otomatik moda kıyasla, fan hızını yüzde 10’a kadar arttırarak CPU ve GPU soğutmasını yüzde 9 oranında artırıyor.



İki adet 2 Watt’lık hoparlör ile yüksek ses kalitesine ulaşırken, 3D uzamsal ses akustiği sayesinde oyunda seslerin tam olarak nereden geldiklerini duymanızı sağlıyor. Killer Ethernet E2600 ve Intel Wi-Fi 6 ile oyun deneyiminizi önceliklendirip, ağın kontrolünü ele alabileceğiniz Nitro 5’te tüm çevre birimleri için HDMI 2.0 ile Gen 1 ve 2 destekli en yeni USB 3.2 standardının da aralarında bulunduğu tam yuva çeşitliliğinden faydalanabilirsiniz.



Acer’ın GeForce RTX GPU’lu serisi Predator Helios 300 model oyun bilgisayarları ise GeForce RTX 3060 ve 3070 GPU seçenekleri ve 32 GB’ye varan DDR4 belleği ile geliyor. 144 Hz tazeleme oranı ile 15,6 inç IPS Full HD ekrana sahip olan Helios 300 bilgisayarlar, 10. Nesil Intel Core i7 işlemciden güç alıyor.



Dizüstü bilgisayarda biri Acer’ın özel olarak tasarladığı 4. Nesil AeroBlade 3D fan olmak üzere iki fan yer alıyor. AeroBlade 3D fanın yeni tasarımı gürültüyü azaltıp hava akımını artırıyor. CoolBoost özelliği ise fanların kritik alanları sürekli olarak soğutacak şekilde ayarlanmasını sağlıyor.



HDMI 2.0, MiniDP, USB 3.2 Type-C ve üç Type-A arabirimlerine sahip olan ürünler, pek çok cihazla sorunsuz bağlantı kurabiliyor. Helios 300’lerin klavyesinde şeffaf, içbükey WASD tuşları, Turbo ve PredatorSense tuşları ile kullanıcıların her alanı kendi tercihlerine göre renklendirmesine olanak tanıyan 4 bölgeli RGB ışıklandırma yer alıyor. Anında hız aşırtma için Turbo tuşuna, yardımcı uygulamayı açmak içinse PredatorSense tuşuna basmanız sistemin performansını artırmayı sağlıyor.