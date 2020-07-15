5 milyon radyo ünitesi 5G'ye yükseltilecek
Akıllı telefon pazarında eski günlerini mumla arayan Nokia, altyapı çalışmalarına da ağırlık veren bir marka. Son olarak 5G teknolojisiyle ilgili önemli bir hazırlıkta olduğu ortaya çıkan Nokia'ya göre milyonlarca radyo ünitesi 5G'ye yükseltilebilecek.
Nokia bugün mevcut 4G / LTE radyolarının sadece yazılım yoluyla sorunsuz bir şekilde 5G / NR’a yükseltilebileceğini açıkladı. Bu servisle Nokia’nın ilk aşamada 1 milyon adet, 2021 yılına kadar ise 5 milyondan fazla radyoya destek hizmeti sağlaması bekleniyor. Sadece yazılım kullanılan dönüşüm süreciyle Nokia mevcut 4G/LTE spektrumundaki ürünlerin 5G/NR spektrumuna sorunsuzca aktarılmasında yardımcı olacak. Bu dönüşüm, aynı zamanda var olan müşterilere de 5G / NR geçişinde rahat ve uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor.
Bugüne kadar 5G / NR dağıtımlarının çoğu TDD cmWave ve TDD mmWave ile gerçekleştirildi; ancak bir sonraki büyük 5G / NR tedarikleri mevcut FDD bantlarının 5G / NR’ye uygun olarak yeniden donatılması şeklinde olacak. TDD spektrumu zaten var olan FDD ağ altyapısı, ve TDD/ FDD spektrum bantları ile birleştirildiğinde genişletilmiş kapsama alanı ve kapasiteden yararlanıyor.
Yazılım yoluyla 4G / LTE radyolarını güncelleyebilmek 5G / NR FDD dağıtımını önemli ölçüde kolaylaştırırken, maliyetli saha ziyaretlerini de önlüyor. Nokia, çoğu bir sonraki yazılıma yükseltilebilen mevcut FDD RF ünitelerine sahip 359 farklı 4G / LTE müşterisinden oluşan geniş bir müşteri tabanına sahip. Bu, spektrum yenileme yoluyla alt bantlarda 5G / NR kapsama alanı oluşturmaları için operatörlere yeni bir yol sunuyor.
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