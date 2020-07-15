5 milyon radyo ünitesi 5G'ye yükseltilecek

Nokia bugün mevcut 4G / LTE radyolarının sadece yazılım yoluyla sorunsuz bir şekilde 5G / NR’a yükseltilebileceğini açıkladı. Bu servisle Nokia’nın ilk aşamada 1 milyon adet, 2021 yılına kadar ise 5 milyondan fazla radyoya destek hizmeti sağlaması bekleniyor. Sadece yazılım kullanılan dönüşüm süreciyle Nokia mevcut 4G/LTE spektrumundaki ürünlerin 5G/NR spektrumuna sorunsuzca aktarılmasında yardımcı olacak. Bu dönüşüm, aynı zamanda var olan müşterilere de 5G / NR geçişinde rahat ve uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor.

Bugüne kadar 5G / NR dağıtımlarının çoğu TDD cmWave ve TDD mmWave ile gerçekleştirildi; ancak bir sonraki büyük 5G / NR tedarikleri mevcut FDD bantlarının 5G / NR’ye uygun olarak yeniden donatılması şeklinde olacak. TDD spektrumu zaten var olan FDD ağ altyapısı, ve TDD/ FDD spektrum bantları ile birleştirildiğinde genişletilmiş kapsama alanı ve kapasiteden yararlanıyor.

Yazılım yoluyla 4G / LTE radyolarını güncelleyebilmek 5G / NR FDD dağıtımını önemli ölçüde kolaylaştırırken, maliyetli saha ziyaretlerini de önlüyor. Nokia, çoğu bir sonraki yazılıma yükseltilebilen mevcut FDD RF ünitelerine sahip 359 farklı 4G / LTE müşterisinden oluşan geniş bir müşteri tabanına sahip. Bu, spektrum yenileme yoluyla alt bantlarda 5G / NR kapsama alanı oluşturmaları için operatörlere yeni bir yol sunuyor.





