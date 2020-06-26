2020 Steam yaz indirim başladı - Steam'in hangi oyunları indirime girdi? İşte fiyatlarıyla Steam'in indirimli oyunları

Oyun severler Steam yaz indirimini bir süredir heyecanla bekliyordu. Yaz indirimi öncesinde de çeşitli indirimler yapan Steam, resmi Twitter adresinden indirimli oyunları paylaşıyor. Popüler oyun platformu Steam’in yaz indirimleriyle yeni gişe rekorları kıran oyunların fiyatlarında ciddi düşüşler oluyor. İşte, Steam yaz indirimleriyle ilgili ayrıntılar.

Steam Yaz İndirimlerinin bu yılki tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Steam Database geliştiricilerinden Pavel Djundik'in verdiği bilgiye göre, 2020 Steam Yaz İndirimleri 25 Haziran - 9 Temmuz arasında gerçekleşecek.

Steam'in hangi oyunları indirime girdi?





Football Manager 2020: 109,50 TL

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: 16,50 TL

Cities: Skylines: 12,25 TL

A Plague Tale: Innocence: 44,20 TL

Mount & Blade II: Bannerlord: 119,99 TL

Metro 2033 Redux: 7,75 TL

The Evil Within: 21,59 TL

The Evil Within 2: 40,20 TL

Assassin's Creed Odyssey: 88,77 TL

Jurassic World Evolution: 42,75 TL

Red Dead Redemption 2: 239,20 TL

Borderlands 3: 154,50 TL

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition: 22,49 TL

Hitman GOTY Edition : 24,78 TL

Dark Souls III: 44,75 TL

Euro Truck Simulator 2: 9,75 TL

Rise of the Tomb Raider: 22,25 TL

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 66,11 TL

Sonic Generation Collection: 1,55 TL

Resident Evil 2 : 89,50 TL

Resident Evil 3:170,94 TL

PUBG: 43,50 TL

Little Nightmares: 7,75 TL

Alien: Isolation: 14,75 TL

Plants vs. Zombies GOTY Edition: 2,00 TL

Yakuza 0 : 15,00 TL

Payday 2: 1,85 TL

Hollow Knight: 12,00 TL

Ori and the Blind Forest: 7,81 TL

Resident Evil 7 Biohazard: 29,37 TL

DOOM: 29,70 TL

DOOM Eternal: 99,50 TL

Mortal Kombat 11:32,80 TL

Dirt Rally 2.0: 15,25 TL

Devil May Cry 5: 89,50 TL

Metro Exodus: 112,05 TL

Mount & Blade Legacy Collection: 19,95 TL

Portal 2: 3,70 TL

Dead by Daylight: 12,40 TL

Terraria: 9,00 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition : 45,99 TL