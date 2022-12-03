Yoktan var olamadık

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Maç başı ortalama sayı çıtası 80’in üzerinde olan, açık alan basketbolu sever iki hücum takımın kapışmasında Efes’te kendini beğendiremeyen Dzanan Musa Real hücumlarının kilit adamı oldu. Deck’i pota altına sokarak sorun yarattılar. Keskin nişancımız olmadığından dış atış bulamadık ve skor yaratmakta güdük kaldık. Çok maksatlı uzunumuz Motley de, değişerek kalecilik yapan Real devleri Tavares, Poirier ve Cornelie arasında çok yalnız kaldı. Çift uzuna dönüp Edwards’ın içeri harakiri dalışlarında aradı çözümü İtioudis.

ŞEHMUS’UN GAYRETi YETMEDi

İspanyol devi sert savunmayla baskısını ve hücum ribaundlarından bulduğu 11 ekstra şansla skor tehdidini gevşetmeden 12 sayı önde gitti odaya. Konsantrasyonumuz ve enerjimiz yetersiz kalınca veteranları Rodriguez ve Llull’la dışardan, Tavares’le içerden şablon hücumlarla çok rahatlayıp 2. yarı başında farkı açtılar. Kenardan, bitmiş maça giren, daha önce kullanmadığımıza yandığımız Şehmuz’un gayreti de aleyhte oluşmuş 14 farkı kapatmaya yetmedi son çeyrekte...