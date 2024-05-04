×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERYazarlarÜnal Özüak
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Dörtlü Final uçuşu ertelendi

#Fenerbahçe#Monaco#Euroleague

Kıran kırana geçen gerilimli maçta daha diri kalan Monaco kazandı.

Haberin Devamı

Zenginlik ve pahalılığın başkentinin, Euroleague’de üç yıllık mazisi olan, kendisi küçük hissedilir etkisi büyük ‘ülkecik’ takımı Monaco seriyi 2-2 getirirken Fenerbahçe’nin beş yıllık Dörtlü Final hasretini sonlanamadı. Euroleague’in bireysel anlamda en iyi kısa rotasyonuna sahip konuk ekip gene, iyice sorumluluk almayı kafaya koymuş Mike James, Diallo ve Okobo’yla ürettiği ‘bireysel’ çözümlerle oyuna tutundu.

KISIR VE GERGiN iLK YARI

Erken bitirme telaşımızdan yararlanarak futbol maçı gibi gol sıkıntısı yaşanan kısır ve gergin ilk yarıda Motiejunas ve Hall’u pota altımıza yerleştirerek içerde uzun kalmaya çalışıp bizi uyutma amaçlarına ulaştılar. Marko Guduric ve Scottie Wilbekin’in sıcak elleriyle ve Calathes’in akıl dolu asistleriyle kısır döngüye pansuman yaptık ama öne geçemedik.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık fena karıştı Mike Jamesten skandal hareketFenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık fena karıştı! Mike James'ten skandal hareketHaberi görüntüle

SADECE ATARAK OLMUYOR

Saras Jasikevicius’un endişelendiği ‘kendi kendimizle olan telaşlı mücadelemizin’ bir türlü kıramadığımız maçın üçüncü çeyreğinde, enerji yoğunluğuyla beslenen kararlılıkla ve fakat ‘bir bizden bir onlardan’ skor akışıyla kopmadan sürdü. Rakibe geri adım attıramadan kafa kafaya girdik son 5 dakikaya. Kıran kırana geçen gerilimli maç sonunda daha diri ve sert kalan taraf olamadan, sıcak ellerine gereken savunmayı yapamadan göz göre göre Berlin yolumuza takoz koymalarına engel olamadık.

Şimdi enseyi karartmadan Ataşehir havasını Monaco’ya taşıyıp tribünlere sarı duvar örerek ‘Mayısta başkadır Fenerbahçe’ filmimizi mutlu sonla bitirmeye odaklanalım.

#Fenerbahçe#Monaco#Euroleague
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Muleka’nın yerinde Halim Okta olsaydı!

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

Geri dönüşün mimarı Onuachu

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE
TÜM YAZARLARIMIZ