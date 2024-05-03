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Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık fena karıştı! Mike James'ten skandal hareket

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#Fenerbahçe#Monaco#Euroleague
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık fena karıştı Mike Jamesten skandal hareket
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 23:03

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-Off dördüncü maçında Monaco’ya 65-62 mağlup olurken karşılaşmanın ardından parke bir anda karıştı.

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Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-Off dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Monaco’ya 65-62 yenilerek Final Four biletini son maça bırakırken karşılaşma sonrası ortalık karıştı.

Karşılaşmanın son düdüğünün hemen ardından Fenerbahçeli taraftarlarla Monacolu oyuncular arasından gerginlik yaşandı.

Saha bir anda karışırken iki takımın teknik ekibi araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı.

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Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık fena karıştı Mike Jamesten skandal hareket

MIKE JAMES'TEN TRİBÜNLERE EL HAREKETİ

Kavga bir süre devam ederken Monaco'nun Amerikalı oyuncusu Mike James, sarı lacivertli tribünlere el hareketi yaptı.

Mike James'ın bu hareketi sonrası ortam iyice kızışırken Monacolu oyuncular güvenlik görevlilerinin eşliğinde soyunma odasına gitti.

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"EUROLEAGUE VE MONACO'DAN ÖZÜR DİLERİM"

Maçın ardından olaylar hakkında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius, "Son dakikalarda ve maçın sonrasında yaşananlar için EuroLeague ve Monaco'dan özür dilerim. Bu Fenerbahçe değil, bu biz değiliz. Bu karşılaşmada elimizden geleni yaptık. Oyuncular savaştı ama olmadı. Bir sonraki maçta Monaco'ya gideceğiz ve çılgınlar gibi savaşacağız." dedi.

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#Fenerbahçe#Monaco#Euroleague

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