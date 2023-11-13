×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERYazarlarUğur MELEKETürk futbolundaki ‘Ülef Ligi’ hissi azaldı
Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

Türk futbolundaki ‘Ülef Ligi’ hissi azaldı

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

Bir ara Basketbol Ligi’ne Ülker-Efes’in aşırı dominasyonu nedeniyle ‘Ülef Ligi’ diyorduk.

Haberin Devamı

Bir ara Türkiye Basketbol Ligi’ni Ülker-Efes’in aşırı dominasyonu sebebiyle ‘ÜlEf Ligi’ olarak adlandırıyorduk. Bu sezon da futbol ligimiz öyle başladı, 13 Ağustos’la 3 Kasım arası Galatasaray-Fenerbahçe 20’de 20 yaptılar. Koptular ligin geri kalanıyla. Ancak son 10 günde tablo değişti, lig ÜlEf görünümünden çıktı: Önce Trabzon Fenerbahçe’yi, sonra Hatay Galatasaray’ı yendi. Dün de Adana’da oynanan maçtan sonra sanırım şunu söyleyebiliriz: Süper Lig geri döndü.

Gözden KaçmasınAdana Demirspor - Fenerbahçe maçına Ertaç Özbir ve gerginlik damgası Edin Dzekonun görüntüsü dikkat çekti...Adana Demirspor - Fenerbahçe maçına Ertaç Özbir ve gerginlik damgası! Edin Dzeko'nun görüntüsü dikkat çekti...Haberi görüntüle

SON 8 GÜNDE 3. MAÇ

Adana Demir’in Fenerbahçe maçını ele alma biçimi, Avcı’nın Trabzonspor’undan bambaşka oldu. Onlar Onuachu’ya 60 metrelik uzun toplarla oynama yolunu seçmediler, geriden pasla çıkmaktan vazgeçmediler. Çıkabildiklerinde kanatlardan iki Yusuf’la zaman zaman etkili oldular. Ancak çıkamadıklarında da Fenerbahçe presine karşı koyamadılar. Fenerbahçe özellikle ilk 1 saatte defalarca önde top kazandı, yedisi isabetli 15 şut yolladı Adana kalesine. Ancak Fenerbahçe’de özellikle belli isimlere ekstra yük binmesi özellikle son bölümde yorgunluk ve düşüşleri beraberinde getirdi. Son 8 günde 3 maça başlayan Samuel, Zajc, Tadic’in yanı sıra sezon başından beri çok yüzdeli oynayan 37’lik Dzeko’da yorgunluk sinyalleri söz konusu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHatayspor - Galatasaray maçında hakem kararları tartışma yarattıHatayspor - Galatasaray maçında hakem kararları tartışma yarattı! Haberi görüntüle

REBiC iLK’DE BAŞLAYINCA...

Dün gündüz saatlerinde de sakatlıklarla/problemlerle boğuşan bir başka takımı, Beşiktaş’ı izledik Başakşehir’e karşı. Maça Bahtiyar sağ açık başladı, o sakatlanınca yerine Ghezzal girdi. Ghezzal de çıkınca sağ açıkta Tayfur bitirdi maçı!

Ancak oyunun hikayesini yazan esas adam sol açık Rebic oldu. Hırvat futbolcu ilk 11’de başlayınca, üstelik kendi pozisyonunda oynayınca Beşiktaş’ın tüm atak organizasyonunun kalbi olmayı başardı. Son 3 maça da 3 asist sığdırdı.

DUBOiS ASIL GÖREViNi UNUTTU

Beşiktaş'ın sol kanattaki başarısının yanına Başakşehir’in sağ savunma zafiyetini de kaydetmek gerek. Çağdaş Atan sağ beki Dubois’yı, Klopp’un Trent’i kullandığı gibi kullanmaya çalışıyor. Top onlardayken Dubois orta sahaya ekleniyor 6 numara rolünde. Ancak Dubois yan rolüne kendini kaptırıp esas rolünü (yani savunmayı) unuttu.

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Skoru oyun değil, zemin belirledi

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

30 dakikalık Rebic’li Beşiktaş

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ