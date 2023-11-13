Türk futbolundaki ‘Ülef Ligi’ hissi azaldı

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Bir ara Türkiye Basketbol Ligi’ni Ülker-Efes’in aşırı dominasyonu sebebiyle ‘ÜlEf Ligi’ olarak adlandırıyorduk. Bu sezon da futbol ligimiz öyle başladı, 13 Ağustos’la 3 Kasım arası Galatasaray-Fenerbahçe 20’de 20 yaptılar. Koptular ligin geri kalanıyla. Ancak son 10 günde tablo değişti, lig ÜlEf görünümünden çıktı: Önce Trabzon Fenerbahçe’yi, sonra Hatay Galatasaray’ı yendi. Dün de Adana’da oynanan maçtan sonra sanırım şunu söyleyebiliriz: Süper Lig geri döndü.

SON 8 GÜNDE 3. MAÇ

Adana Demir’in Fenerbahçe maçını ele alma biçimi, Avcı’nın Trabzonspor’undan bambaşka oldu. Onlar Onuachu’ya 60 metrelik uzun toplarla oynama yolunu seçmediler, geriden pasla çıkmaktan vazgeçmediler. Çıkabildiklerinde kanatlardan iki Yusuf’la zaman zaman etkili oldular. Ancak çıkamadıklarında da Fenerbahçe presine karşı koyamadılar. Fenerbahçe özellikle ilk 1 saatte defalarca önde top kazandı, yedisi isabetli 15 şut yolladı Adana kalesine. Ancak Fenerbahçe’de özellikle belli isimlere ekstra yük binmesi özellikle son bölümde yorgunluk ve düşüşleri beraberinde getirdi. Son 8 günde 3 maça başlayan Samuel, Zajc, Tadic’in yanı sıra sezon başından beri çok yüzdeli oynayan 37’lik Dzeko’da yorgunluk sinyalleri söz konusu.

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REBiC iLK’DE BAŞLAYINCA...

Dün gündüz saatlerinde de sakatlıklarla/problemlerle boğuşan bir başka takımı, Beşiktaş’ı izledik Başakşehir’e karşı. Maça Bahtiyar sağ açık başladı, o sakatlanınca yerine Ghezzal girdi. Ghezzal de çıkınca sağ açıkta Tayfur bitirdi maçı!

Ancak oyunun hikayesini yazan esas adam sol açık Rebic oldu. Hırvat futbolcu ilk 11’de başlayınca, üstelik kendi pozisyonunda oynayınca Beşiktaş’ın tüm atak organizasyonunun kalbi olmayı başardı. Son 3 maça da 3 asist sığdırdı.

DUBOiS ASIL GÖREViNi UNUTTU

Beşiktaş'ın sol kanattaki başarısının yanına Başakşehir’in sağ savunma zafiyetini de kaydetmek gerek. Çağdaş Atan sağ beki Dubois’yı, Klopp’un Trent’i kullandığı gibi kullanmaya çalışıyor. Top onlardayken Dubois orta sahaya ekleniyor 6 numara rolünde. Ancak Dubois yan rolüne kendini kaptırıp esas rolünü (yani savunmayı) unuttu.