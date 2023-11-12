Adana Demirspor - Fenerbahçe maçına Ertaç Özbir ve gerginlik damgası! Edin Dzeko'nun tepkisi dikkat çekti...

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Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Bu maça kadar evinde oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Adana Demirspor evinde ilk kez puan kaybederken Fenerbahçe ise geçen hafta ilk mağlubiyetini aldıktan sonra Adana deplasmanında da ilk beraberliğini aldı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal geçen hafta oynanan Trabzonspor maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Fenerbahçe zorlu maça; "Livakovic, Osayi, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko" ilk 11'iyle çıktı.

Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek kadroda yer almazken, teknik direktör Kartal, o maçta oyuna sonradan giren Crespo'ya ilk 11'de şans verdi.

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ADANA DEMİRSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi Adana Demirspor'da ise teknik direktör Patrick Kluivert, son oynanan Sivasspor maçının 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcı İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Stambouli ve Zeneli yerine Svensson, Gravillon, Emre Akbaba ve Yusuf Sarı'ya şans verdi.

Adana Demirspor sahaya; "Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang" 11'iyle çıktı.

FENERBAHÇE İLK YARIDA ERTAÇ'I GEÇEMEDİ

Maçın ilk yarısında gol pozisyonları bulan taraf Fenerbahçe oldu. Dzeko, Szymanski, Tadic gibi futbolcuların vuruşlarında Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir gole izin vermedi. Başarılı file bekçisi ilk yarıda 6 kurtarış yaptı.

Toplam dokuz kurtarış yapan Ertaç Özbir, Süper Lig kariyerinde kalesini gole kapattığı maçlar arasındaki en yüksek sayısına ulaştı.

GERGİNLİK! ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Maçın ikinci yarısı oyun temposu olarak düşük seyretti. İkinci yarının ortalarında Belhanda ile Oosterwolde arasındaki ikili mücadele sonrası iki oyuncu gerginlik yaşadı. İki takım oyuncularının dahil olduğu gerginlikte Oosterwolde yerde kaldı.

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Hakem Halil Umut Meler, Belhanda ve Oosterwolde'ye sarı kart gösterdi. Meler ayrıca Adana Demirspor yedek kulübesindeki bir teknik ekip üyesine de kırmızı kart çıkardı.

EDIN DZEKO'DAN TEPKİ

84. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Edin Dzeko'nun kenara gelirken el-kol hareketleri yapması dikkat çekti. Önce kaptanlık bandını Tadic'e takarken el-kol hareketi yapan Dzeko, kulübeye geçtikten sonra da aynı hareketi yaptı.Bosna Hersekli golcünün bu hareketleri değişikliğe tepki olarak yaptığı yönünde yorumlandı.

TADIC AĞLARI BULDU AMA BAYRAĞA TAKILDI

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Fenerbahçe, son dakikalarda Dusan Tadic ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Tadic'e pası veren Batshuayi için kalkan ofsayt bayrağı, VAR incelemesi sonrasında da doğrulandı ve gol geçersiz sayıldı.

1982'DEN SONRA İLK KEZ 0-0

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de Mart 1982'den bu yana ilk kez 0-0 berabere kaldı.