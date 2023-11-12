Arda Güler'in sakatlıkları sonrası Real Madrid'de flaş ayrılık!

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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar sebebiyle yeni takımında henüz forma şansı bulamadı.

İlk olarak ABD kampında sakatlanan ve dizinden ameliyat olan Arda Güler, tam takımla çalışmalara başlamışken yeniden sakatlanmış ve bir süre daha takımdan ayrı kalmıştı.

Milli futbolcumuz geçtiğimiz hafta Rayo Vallecano ve Braga maçlarının kadrosunda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı. Eleştiri okları Ancelotti'ye çevrilmişken Arda Güler'in yeniden sakatlandığı ortaya çıktı.

Bugün oynanacak Valencia maçının kadrosunda olmayan Arda Güler'in dönüşünün milli ara sonrasını bulacağı belirtiliyor.

SAKATLIKLAR AYRILIK GETİRDİ!

Arda Güler'in tekrarlanan sakatlıkları ve takımda başka futbolcularda da sakatlık nüksetmeleri sonrası Real Madrid'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

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Marca'nın haberine göre Real Madrid, kulübün baş doktoru Niko Mihic'in görevine son verdi. Haberde 2017'den bu yana kulüpte görev yapan Mihic'in görevden alınmasında bardağı taşıran son damlanın Arda Güler'in tekrar eden sakatlığı olduğu ifade edildi.

Yine haberde Mihic'in, Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk sakatlığında genç oyuncunun ameliyat olup olmayacağı konusunda Doktor Leyes ile fikir ayrılığı yaşadığı aktarıldı. Zira Mihic'in, Arda Güler'in ameliyat olmamasından yana olduğu hatırlatıldı.