Hatayspor - Galatasaray maçında hakem kararları tartışma yarattı! "Net bir penaltı, kırmızı kart..."

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Süper Lig’de haftaya namağlup lider olarak giren G.Saray, Hatayspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve yenilmezlik unvanını kaybetti.

Süper Lig’de 12. maçını oynayan Galatasaray ilk kez Atakaş Hatayspor karşısında müsabakanın ilk devresinde kalesinde gol gördü.

SERİYİ HATAYSPOR BİTİRDİ

Geçen sezon 3-1’lik Beşiktaş yenilgisinden sonra ligde üst üste 17 karşılaşmada kaybetmeyen Galatasaray’ın bu serisini Hatayspor bitirdi.

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HATAYSPOR DEPLASMANINDAN ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Galatasaray, Süper Lig’de ilk kez 2020- 21 sezonunda yer alan Hatayspor karşısında deplasmanlarda istediği sonuçları alamıyor.

Bordo beyazlı rakibi ile son 4 sezonda (geçen sezon 3-0 hükmen kazandığı maç hariç) 3 kez deplasmanda karşılaşan sarı kırmızılı takım, 3’ünü de kaybetti.

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İlk olarak 2020-21’de Cimbom’u 3-0 yenen Hatayspor, 2021-22’deki mücadeleyi de 4-2 kazandı. Dün de 2-1 kaybeden Aslan, ayrıca 2018-19 sezonunda Türkiye Kupası’nda da Hatay’a rakip sahada 4-2 yenildi.

TARTIŞMALI HAKEM KARARLARI

Sarı kırmızılıların Hatayspor'a 2-1 yenildiği maçta hakem Bahattin Şimşek'in bazı kararları tartışma konusu oldu.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin içinde bulunduğu pozisyonlarda penaltı itirazında bulunurken ev sahibi Hatayspor ise Barış Alper'in Dele Bashiru'ye müdahalesinde kırmızı kart bekledi.

Yayıncı kuruluşta yayımlanan Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

İLK GOLDE OFSAYT VAR MI?

13. dakikada Hatayspor'un Rivas ile bulduğu golde hakem kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ofsayt yok.

Bülent Yıldırım: Ofsayt yok.

Deniz Çoban: Ofsayt yok.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda hakemin devam kararı doğru muydu?

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Fırat Aydınus: "Futbolcu topa bakıyor gelirken. Son anda ayağı kayıyor Hataysporlu futbolcunun. Çarpışmamak için kendini sakınıyor. O anda elin bir teması var. Bu temas, penaltı gerektirecek bir müdahale değil. Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: Elin yüze teması var mı, var. Hataysporlu oyuncu düşerken ayağı kayıyor, dengesi bozuluyor. Barış Alper'in topa doğru hamlesiyle birlikte yüz elle birleşiyor. Bu normal bir mücadele sırasında yaşanan bir kaza. Ötesinde olsa bile çok ufak bir kontak var. Bu iki oyuncunun mücadelesi sırasında istemsiz gerçekleşiyor. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: İki oyuncu da topa bakıyor, yükselmek için pozisyon alıyor. Her iki oyuncunun da elleri kolları normal. Devam kararı doğru.

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Bahattin Duran: Eğer Rivas, pozisyon almak için bile olsa ellerini açıp yüzüne vurma gibi bir temasta bulunsa farklı şeyler konuşurduk. Hataysporlu oyuncun odak noktası tamamen top, yere iki ayakla aynı anda basınca ayağı kayıyor ve gayrıihtiyari bir temas var. Futbolda temas olacak. Penaltıyı gerektirecek bir ihlal değil.

"TARTIŞMASIZ KIRMIZI KART"

88. dakikada Barış Alper Yılmaz ile Dele Bashiru arasında yaşanan pozisyon...

Deniz Çoban: "Barış Alper'in yaptığı kırmızı kart."

Bülent Yıldırım: "Barış Alper'e tartışmasız kırmızı kart."

Bahattin Duran: "Barış'ın hareketi kırmızı"

"NET BİR PENALTI"

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90+7. dakikada Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyona penaltı verilebilir miydi?

Bülent Yıldırım: Bu net bir televizyon penaltısı. Kestirmeden söyleyeyim. Niye? Karambolde bir basma değil. Kimin ayağının nereye geleceği, karambolde kazara basma temas değil. Oyuncu rakibinin nerede olduğunu bilmesine rağmen o riski alıp topa doğru yükseliyormuş gibi yapıp ayağını açıyor. Dikkatsiz hamle yapıyor. Buna benzer pozisyonlarda çok penaltı verildi, goller iptal edildi. Yer almaya çalışırken ayağını fazla açıyor. Rakibinin ayağına basıp yükselmesini engelliyor. Sarı kart değil ama bu pozisyon penaltı.

Deniz Çoban: Geçen sezon Antalyaspor maçında Icardi, rakibinin ayağına bastığı için atak fazında, Galatasaray'ın golü iptal edildi. Hataysporlu oyuncu, ayağını doğaldan daha fazla açıyor. Icardi topa yükselecek. Etki, yüzde 100 var. Sıçrayamıyor. Tartışmasız penaltı. Karambol yok. Ayağını bilerek açıyor Hataysporlu. Açık bir ihlal. Göstermesi, izahı, kanıtı da kolay olur.

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Bahattin Duran: En önemli konu şu, Hataysporlu oyuncu ayağını açıyor, risk alıyor, dikkatsiz davranıyor. Açtığı ayak, Icardi'nin ayağına basıyor. Açık bir ihlal. Ayağa basma ve net penaltı. VAR tarafını düşünüyorum. Bu top Icardi'ye geleceği sırada, Icardi ne kadar yükselirse yükselsin vuramayacak gibi duruyor. VAR niye müdahale etmedi diye düşünüyorum? Bence net bir penaltı.