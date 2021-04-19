İstikamet doğru ama bazı rötuşlar yapmak lazım

12 Nisan saat 19:00’da Fenerbahçe bir kırılma anı yaşadı bence. Sekiz aydır aranan doğru oyun ve doğru diziliş Antep karşısında bulundu. Fenerbahçe klasik kanat forvetsiz bir 11’le, elindeki zengin orta saha kaynağını doğru kullanarak büyük takım gibi oynadı. Topa sahip oldu, oyunu uzun süre domine etti ve galip geldi. Belözoğlu doğal olarak o 11’i sakatlıklar dışında bozmadı, aynı diziliş ve aynı oyun anlayışıyla çıktı

Başakşehir önüne. aykut Kocaman geçtiğimiz hafta oynanan Antep maçını iyi analiz etmiş, bölüm bölüm önde baskıyla Fenerbahçe’yi zor durumlara düşürdü. İlk devrenin başında ve ikinci yarının sonunda sarstı. Ama yıkamadı.

NEGATiF TRANSFER

F.Bahçe muhtemelen sezon sonuna kadar bu anlayışla oynayacak. Top ayaklarındayken fark yaratacaklar. Top ayaklarında olmadığında sıkıntı yaşayacaklar. O da bu bol merkez orta sahalı oyunun doğal sonucu. Bence F.Bahçe’nin doğru oyunu bu. Ancak bazı rötuşlar lazım.

1- Fenerbahçe’nin dün Antep maçının son 20 dakikasında düştüğü hataya bir kez daha düştü. Geçen hafta son bölümde dizilişinden taviz vermiş, sinan-Valencia’yı iki kanada atarak erol Bulut dönemi düzenine dönmüştü. Bu kez o hataya düşmedi. Ancak o garip skoru koruma içgüdüsü hayaleti yine döndü sahaya. Psikolojide “negatif transfer” dedikleri şey yaşanıyor galiba Fenerbahçe’de!

KORNERLER ÇEŞiTLENMiŞ

2- Kornerlerde repertuvarın genişlemesi önemli. 38’de paslaşarak kullandılar. 40’ta da savunmanın beklentisi buyken

ön direk çalışması yaparak golü buldular. Korner organizasyonları çeşitlenmiş Fenerbahçe’nin.

3- Korner savunmasındaysa yine enteresan bir şekilde eksik kaldılar. Başakşehir’in golü öncesi Nazım yapayalnız kaldı geride. Korner dönüşlerine çalışmaları gerek.

4- Ayrıca akan oyunda gol seçeneklerini artırmak için bence Pelkas’ı kaleye daha fazla yaklaştırmak lazım. Mesela Mert’i sol çizgiye, Pelkas’ı merkeze kaydırmak bir opsiyon olabilir. Pelkas kaleye yaklaştığında her zaman bir gol silahı çünkü.

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