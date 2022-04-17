İlk yarıda Crespo, ikinci devrede Arda Güler taşıdı

Bundan iki buçuk ay önce, ocak ayının sonunda ligin 23’üncü haftası tamamlanmıştı. Göztepe üst üste beş resmi maçtan galibiyetle ayrılmış ve sükseli Başakşehir zaferinin ardından da 14’üncü basamağa tırmanmıştı. Sonra ligin belki de en garip serisine imza attılar ve tam 10 maçtır kaybediyorlar. Bu inanılmaz seriye girmelerinin iki sebebi var: Göztepe, ligde gol beklentisiyle kaydettiği gol arasında en büyük fark olan 3 takımdan biri. Galatasaray, Giresun ve Göztepe attıkları gol den 10 ve üzeri fazla beklenti yarattılar. Ama o beklentiyi skora dönüştüremediler. Dün de yine 18’de Moubandje, 40’ta Tijanic ve 60’ta Halil’le üç fırsatı gole çeviremedi sarı kırmızılılar.

NESTOR GiDiNCE BiTTi

Göztepe’nin 10 maçlık yenilgi türbülansına girmesinin bir diğer nedeni de Kasımpaşa müsabakası sonrası Nestor’la yolların ayrılmasıydı. el Maestro gol sorununa rağmen Göztepe’ye iyi bir futbol oynatıyordu. Takım dinamikti ve organizeydi. Bence Göztepe yönetimi Nestor’u gönderdiği gün, bu takımın da fişini çekmiş oldu.

iSMAiL KARTAL’A UYARI

Dün F.Bahçe de son dönemdeki yüksek vitesinin altında bir görüntü sergiledi aslında. İlk devrede daha iyiydiler, aynen G.Saray maçında yaptıkları gibi sağ kanatta kalabalıklaştılar, özellikle Crespo’nun sağa deplase olarak yarattığı kalabalıkla pozisyonlar buldular. Devreyi de 1-0 önde kapattılar. Ancak Tomas’ın saha içi müdahaleleriyle Fenerbahçe’nin sağ koridordaki etkinliğini durdurmasıyla sarı lacivertliler ikinci devrede yavaşladı. Son 20’de arda girdi, oyunu hareketlendirdi, 2-0’ı da getirdi ama İsmail Kartal’ın kalan 5 maç için hücum repertuvarını geliştirmesi yönünde bir uyarıydı bence ikinci devredeki durgunluk. arda belki çok genç ama özellikle İrfan’ın olmadığı maçlarda Fenerbahçe’nin ikinci-üçüncü bölge geçişi için 11’de başlaması gerekiyor gibi. Zira dün arda girene kadar, 45-70 arası tamamen Mert’in sırtındaydı o yük