Mert Hakan Yandaş seriye bağladı! Fenerbahçe-Göztepe maçında da başardı, Luis Nani'den sonra...

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 33. hafta maçında Mert Hakan Yandaş yaptığı asistle dikkat çekti.

Son dönemde verdiği paslarla skora etki eden Mert Hakan, Göztepe karşılaşmasının 5. dakikasında da Serdar Aziz'e gol pasını veren oyuncu oldu.

Trabzonspor, Kayserispor, Galatasaray maçları sonrasında Göztepe mücadelesinde de sahne alan milli oyuncu, üst üste 4 karşılaşmada asist yapmayı başardı.

EN SON NANI BAŞARMIŞTI

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016'dan bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste dört Süper Lig maçında asist yapan ilk oyuncu oldu.

En son Luis nani, 2016 yılında üst üste dört karşılaşmada gol pası vermişti.

2 ASİSTİ VARDI, 3'E KATLADI

Bu sezon ilk 24 resmi maçında yalnızca 2 asist yapan Mert Hakan, son dört maçtaki performansıyla asist sayısını 6'ya yükseltti. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk asistini 4 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e karşı yapmıştı.

Mert Hakan Yandaş'ın yükselen performansıyla ilgili sosyal medyada da paylaşımlar yapıldı.

YERİNİ ARDA GÜLER'E BIRAKTI

Karşılaşmanın 69. dakikasında oyundan çıkan Mert Hakan, yerini Arda Güler bıraktı.

Genç futbolcu, oyuna girerken taraftarın büyük desteğini aldı.

EN FAZLA GÖZTEPE'YE ATTI

Süper Lig'de Mayıs 2021'den bu yana ilk kez gol sevinci yaşayan Serdar Aziz'in ise lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Göztepe oldu. Milli oyuncu, İzmir ekibi ağlarını 3 kez havalandırdı.

ZAJC'IN REKORU VAR'A TAKILDI

Sarı-laciverliler, karşılaşmanın 20. dakikasında son haftaların formda ismi Miha Zajc ile karşılaşmadaki ikinci golünü buldu.

Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Son 7 maçın 4'ünde açılış golünü atan Miha Zajc, Galatasaray derbisinde gol sayısını 8'e çıkarmış ve 2016/17 ile birlikte en golcü sezonunu tekrarlamıştı. Sloven oyuncu bir gol daha atarsa kendi rekorunu kırmış olacak.

TRİBÜNLER DOLDU



Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçın başlamasına saatler kala, stat kapılarının da erken açılmasıyla birlikte tribünleri doldurmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.



FENERBAHÇEDEN ANLAMLI PANKARTLAR



Fenerbahçeli futbolcular, Göztepe maçının öncesinde ısınmaya Koşamayanlar İçin Koş isimli pankart ile çıktı. Sarı-lacivertliler, mottosu Koşamayanlar İçin Koş olan ve her yılın mayıs ayında düzenlenen Wings for Life World Run koşusuna dikkat çekti. Wings for Life World Runda kayıt ücretlerinin tamamı omurilik felcine bir tedavi bulmaya yardımcı olmak için kullanılıyor. Organizasyon, 8 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

